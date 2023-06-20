免費送小籠湯包、抽機票！「古北饕」新菜上桌享9折

主打小籠湯包、創意與傳統兼具中式料理的「古北饕」為慶祝1週年，自7月起將推出為期一個月的多重優惠。凡消費一籠10顆小籠湯包，就再加贈一籠5顆小籠湯包，另外還有加line送小菜、訂位9折，並有機會抽中「首爾雙人來回機票」等不同贈禮。

隨著開幕滿週年，古北饕自即日起推出19道全新菜色。其中「麻辣小籠湯包」以四川麻辣鍋為發想，滋味微麻微辣，每份5顆130元、10顆260元。「宮保皮蛋煎餃」則是將宮保皮蛋加入煎餃當中，帶來豐富的層次感，每份5顆，160元。此外，還有加入葛瑪蘭威士忌的「葛瑪蘭的四杯雞」、「椒鹽孜然排骨」、「松露烏魚子炒飯」、「四季春最中餅」等不同選擇。

7月1日至7月31日期間，古北饕推出4大優惠，活動期間消費滿千，就贈抽獎券1張，有機會抽中「韓國首爾來回機票雙人行」一組，還有江南足體養生會館舒壓120分鐘按摩券等禮品。另外消費任口味一籠10顆小籠湯包，即贈一籠5顆原味小籠湯包。同時，用餐加入官方Line，免費加送小菜。即日起至8月31日期間，使用inline訂位，再享9折優惠。

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