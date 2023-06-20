快訊

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

NONO第二爆？女網友控「N哥」摸腿揉胸暗處強抱：有人死不承認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費送小籠湯包、抽機票 「古北饕」新菜上桌享9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麻辣小籠湯包，5顆130元、10顆260元。圖／古北饕提供
麻辣小籠湯包，5顆130元、10顆260元。圖／古北饕提供

主打小籠湯包、創意與傳統兼具中式料理的「古北饕」為慶祝1週年，自7月起將推出為期一個月的多重優惠。凡消費一籠10顆小籠湯包，就再加贈一籠5顆小籠湯包，另外還有加line送小菜、訂位9折，並有機會抽中「首爾雙人來回機票」等不同贈禮。

隨著開幕滿週年，古北饕自即日起推出19道全新菜色。其中「麻辣小籠湯包」以四川麻辣鍋為發想，滋味微麻微辣，每份5顆130元、10顆260元。「宮保皮蛋煎餃」則是將宮保皮蛋加入煎餃當中，帶來豐富的層次感，每份5顆，160元。此外，還有加入葛瑪蘭威士忌的「葛瑪蘭的四杯雞」、「椒鹽孜然排骨」、「松露烏魚子炒飯」、「四季春最中餅」等不同選擇。

7月1日至7月31日期間，古北饕推出4大優惠，活動期間消費滿千，就贈抽獎券1張，有機會抽中「韓國首爾來回機票雙人行」一組，還有江南足體養生會館舒壓120分鐘按摩券等禮品。另外消費任口味一籠10顆小籠湯包，即贈一籠5顆原味小籠湯包。同時，用餐加入官方Line，免費加送小菜。即日起至8月31日期間，使用inline訂位，再享9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

椒鹽孜然排骨，360元。圖／古北饕提供
椒鹽孜然排骨，360元。圖／古北饕提供
宮保皮蛋煎餃，160元。圖／古北饕提供
宮保皮蛋煎餃，160元。圖／古北饕提供

機票 首爾

延伸閱讀

旅遊行程回饋放大3次 快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再送50點

飛龍上街、夜間龍舟 鹿港慶端陽越夜越美麗

裕隆股票抽籤參加嗎…價差超過20％！ 專家：9月新店裕隆城要開幕了

強化移動用車服務　裕隆斥資9.5億元取得過半股權成「LINE TAXI」最大股東！

相關新聞

免費送小籠湯包、抽機票！「古北饕」新菜上桌享9折

主打小籠湯包、創意與傳統兼具中式料理的「古北饕」為慶祝1週年，自7月起將推出為期一個月的多重優惠。凡消費一籠10顆小籠湯...

露營、一個人也能吃宴客大菜？「鮮盒子」常溫美食隨身帶著走

一個人吃飯自由自在，唯獨想念辦桌大菜的時候難以滿足，例如佛跳牆、肉骨茶等團圓宴客必吃的豪華大菜不僅費工，大份量也怕吃不完造成浪費。在即時料理市場聞名的「鮮盒子」打破限制，即使一個人也可以大快朵頤山珍海

燒肉變火鍋！石研室×開丼「爆炒甜蔥醬燒鍋」9折開賣

主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，今夏聯合燒肉丼品牌「開丼」，將開丼壹號燒肉醬加入爆炒石頭鍋中，限時推出全新「爆炒甜蔥醬...

台中「阿利海鮮」強勢回歸！端午進駐雀客藏居大墩館

台中知名的海鮮餐廳「阿利海鮮」，原隨著台中永豐棧酒店停業，引起旅人網友無限感傷，如今，阿利海鮮將要重回市場，預計6月22...

燒丼「松露黑蜜豬丼」限定上市！加碼抽免費丼飯

炎炎夏日到來，丼飯也要換換新口味！連鎖平價燒肉丼「燒丼株式會社」今夏與大成食品攜手，選用飼養240天的「黑蜜豬」入饌，限...

超過300坪、近4千萬打造！全新裝潢千葉火鍋新莊中原店試賣 現烤舒芙蕾、9種肉品吃到飽

新店接連開幕！耗資近4千萬打造的「千葉火鍋」新莊中原店，已於6/13起試賣，超過300坪超大的空間，裝潢走日式禪風的低調奢華氛圍，最大賣點是店內推出9種肉品供選擇，週末用餐還能欣賞live演出，快點揪親友來去吹冷氣吃火鍋囉～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦