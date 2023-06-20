新光三越全台逾30場活動串連 端午連假逛百貨樂趣多

端午4天連假即將到來，新光三越從北到南，全台各分店推出超過30場的遊玩系列活動，讓連假期間逛百貨樂趣更多。

新光三越聯手跨域藝術家陳普打造「LUMINOUS FOREST夜光森林空間藝術展」，以筆下知名的黑青角色作為核心，帶來全新藝術裝置、打造高9米的Chill形蟲，還有森林中的眾多小夥伴，搭配上螢光色彩，不論是白天還是夜晚都能綻放出不同光芒，傳達夏日氛圍。同時也結合AR虛擬互動，即日起於台北信義新天地、台中中港店和台南新天地展出。

「是誰的紙娃娃」全台巡迴展即日起在台北站前店首站登場，由藍聖傑BLUE、Only Two、凱子包、林花以及Eli Lin依萊五位知名插畫家聯手，走進展場有如進入到插畫異想世界，並以嶄新方式重新詮釋紙娃娃的樂趣，充滿互動感的體驗裝置，讓各個年齡層都可在此感受插畫世界的奇幻樂趣。

被稱為「插畫界奧斯卡」的「波隆那插畫展」將於6/22起在台北信義新天地A9登場，將展出來自23個國家/地區的76位插畫家作品，打造歐洲、美非、亞洲和台灣四大展區，讓喜歡插畫的名眾可就近一覽來自各國的插畫原作。

也有多場大小朋友最愛的IP展，「Baby Shark放電趴in台中」、「霹靂群俠藝遊古都台南特展」、人氣插畫「好想兔夏日祭典展」、「Miffy玩玩兔創意展」、日本超人氣動漫「DETECTIVE CONAN THE MOVIE展~銀幕回顧錄」、「名偵探柯南─黑鐵的魚影快閃店」、「火影忍者動畫20周年紀念快閃店」等都齊聚新光三越。

台中大遠百主打「我的復古年代」為主軸，6/21至7/6在11樓江戶區攜手兒時回憶的老牌飲料黑松品牌舉辦「黑松故事展」，集結三大事紀區，展區有「黑松照相館」、「黑松大戲院」、「黑松柑仔店」，適合全家大小一起重溫、體驗懷舊時光。遠百板橋中山店6/28至7/10推出遠百北區首展的「遠百鐵道節」，規畫有「典藏模型」、「體驗互動」雙展區。

另外，宏匯廣場則送會員端午購物金，即日起至6/25超級匯會員只要開啟宏匯廣場APP，即可獲得一份端午連假500元購物金，服飾配件單筆1,500可抵用300元。連假期間1-5樓累計消費3,500元，可參加扭蛋遊戲，有機會獲得宏匯廣場禮券1,000元、MOMO PARADISE雙人和牛套餐、美麗新影城雙人電影票等。