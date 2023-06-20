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太可愛！「統一大布丁icash2.0」尺寸加大 再附迷你湯匙

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「統一大布丁icash2.0」外型如實品一樣採梅花杯形狀設計，杯中內含擬真軟Q布丁。圖／愛金卡公司提供
「統一大布丁icash2.0」外型如實品一樣採梅花杯形狀設計，杯中內含擬真軟Q布丁。圖／愛金卡公司提供

愛金卡公司推出許多話題十足的復古造型icash2.0，如大同電鍋、大同電風扇等，不但造型精緻可愛，更勾起許多人童年回憶，這次更是創意大開，推出復古理髮燈及CD盒造型icash2.0，再次掀起一波懷舊風潮。

早年路邊懸掛的理髮店旋轉燈，紅白藍相間線條搭配著旋轉頻率，是全世界共通的特色招牌，愛金卡公司新推出的「理髮燈icash2.0」，外觀以經典紅白藍顏色設計，掌心大小的尺寸迷你可愛，而紙卡更設計成理髮店內部場景，半身鏡及理髮用品模擬理髮時的視角相當有趣，而最吸引人的地方在於卡片感應時理髮燈會旋轉起來，超級逼真。「理髮燈icash2.0」6月27日起於7-ELEVEN門市開賣，售價550元；6月27日上午10點起同步於博客來、7-ELEVEN線上購物中心販售，每個含運售價585元。

音樂CD逐漸被線上串流模式取代，但實體CD仍然具有購買及收藏意義。愛金卡公司特別與「好想兔」及「小賤狗」合作，共同發行兩款「單曲系列icash2.0」，卡片以經典CD盒包裝設計，等比縮小成手掌大小，盒蓋打開方式依舊是記憶中的左右開啟，裡面有迷你CD造型icash2.0，卡片本體則是以經典卡榫方式固定，充分還原真實CD包裝方式。「好想兔單曲icash2.0」、「小賤狗單曲icash2.0」6月27日起於7-ELEVEN門市開賣，每個售價299元；6月27日上午10點起同步於博客來、7-ELEVEN線上購物中心販售，每個含運售價335元。

此外，愛金卡公司日前推出「統一布丁icash2.0」，可愛的外觀加上經典造型，開賣後立刻造成搶購風潮。為了滿足許多來不及收藏的粉絲願望，愛金卡公司特別推出「統一大布丁icash2.0」版本，外觀尺寸比「統一布丁icash2.0」更大一些，外型如實品一樣採梅花杯形狀設計，卡片感應區位於盒蓋，打開後杯中內含擬真軟Q布丁，並且可以將布丁倒出來，相當有趣，同時隨卡將附贈一支迷你小湯匙，造型如同真實湯匙等比縮小，擬真度破表。「統一大布丁icash2.0」6月27日起於7-ELEVEN門市開賣，售價390元；6月27日上午10點起博客來開賣，每個含運售價425元，7-ELEVEN線上購物中心每個售價390元。

愛金卡公司新推出復古設計的「理髮燈icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出復古設計的「理髮燈icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與「好想兔」及「小賤狗」合作，共同發行兩款「單曲系列icash2.0」，卡片以經典CD盒包裝設計，等比縮小成手掌大小。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與「好想兔」及「小賤狗」合作，共同發行兩款「單曲系列icash2.0」，卡片以經典CD盒包裝設計，等比縮小成手掌大小。圖／愛金卡公司提供
「統一大布丁icash2.0」隨卡將附贈一支迷你小湯匙，造型如同真實湯匙等比縮小，擬真度破表。圖／愛金卡公司提供
「統一大布丁icash2.0」隨卡將附贈一支迷你小湯匙，造型如同真實湯匙等比縮小，擬真度破表。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與「好想兔」及「小賤狗」合作，共同發行兩款「單曲系列icash2.0」，裡面有迷你CD造型icash2.0，卡片本體則是以經典卡榫方式固定，充分還原真實CD包裝方式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與「好想兔」及「小賤狗」合作，共同發行兩款「單曲系列icash2.0」，裡面有迷你CD造型icash2.0，卡片本體則是以經典卡榫方式固定，充分還原真實CD包裝方式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「理髮燈icash2.0」，卡片感應時理髮燈會旋轉起來，超級逼真。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「理髮燈icash2.0」，卡片感應時理髮燈會旋轉起來，超級逼真。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「統一大布丁icash2.0」版本。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司新推出「統一大布丁icash2.0」版本。圖／愛金卡公司提供

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