安孝燮站台寶格麗香港旗艦開幕 鄭秀文戴珠寶辣又帥
羅馬珠寶商及彩色寶石大師寶格麗（BVLGARI）於香港北京道一號的全新旗艦店，日前正式開幕，並舉行盛大派對。因演出韓劇「浪漫醫生金師傅3」及「社內相親」等浪漫愛情劇男主角而紅片亞洲的男星安孝燮特地出席，以一身帥氣的黑色晚宴西裝，搭配寶格麗經典的蛇形玫瑰金珠寶Serpenti系列珠寶，交錯混搭具象與抽象的蛇，以溫暖璀璨的玫瑰金襯托出好氣色。
而香港天后鄭秀文、寶格麗品牌之友林嘉欣、香港人氣偶像團體MIRROR的成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan Lui），也都配戴BVLGARI頂級系列珠寶亮相，將北京道變成星光熠熠的派對場地。鄭秀文以時髦有個性的單肩不對稱禮服，襯托華麗的帕拉伊巴碧璽鑽石珠寶，展現出頂級珠寶貴氣奢華的同時，也能演繹配戴者獨特的個性魅力。
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