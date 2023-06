安孝燮站台寶格麗香港旗艦開幕 鄭秀文戴珠寶辣又帥

羅馬珠寶商及彩色寶石大師寶格麗(BVLGARI)於香港北京道一號的全新旗艦店,日前正式開幕,並舉行盛大派對。因演出韓劇「浪漫醫生金師傅3」及「社內相親」等浪漫愛情劇男主角而紅片亞洲的男星安孝燮特地出席,以一身帥氣的黑色晚宴西裝,搭配寶格麗經典的蛇形玫瑰金珠寶Serpenti系列珠寶,交錯混搭具象與抽象的蛇,以溫暖璀璨的玫瑰金襯托出好氣色。

而香港天后鄭秀文、寶格麗品牌之友林嘉欣、香港人氣偶像團體MIRROR的成員盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan Lui),也都配戴BVLGARI頂級系列珠寶亮相,將北京道變成星光熠熠的派對場地。鄭秀文以時髦有個性的單肩不對稱禮服,襯托華麗的帕拉伊巴碧璽鑽石珠寶,展現出頂級珠寶貴氣奢華的同時,也能演繹配戴者獨特的個性魅力。 鄭秀文配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。圖/寶格麗提供 鄭秀文出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指,鑲飾半密鑲鑽石。圖/寶格麗提供 鄭秀文出席BVLGARI 香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 鄭秀文配戴的Bulgari Allegra系列頂級珠寶腕表海水藍寶款。圖/寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金戒指,鑲飾半密鑲鑽石。圖/寶格麗提供 香港團體MIRROR成員盧瀚霆出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti 高級珠寶系列玫瑰金頸練。圖/寶格麗提供 香港團體MIRROR成員呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 (由左至右)香港團體MIRROR成員盧瀚霆與呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖/寶格麗提供