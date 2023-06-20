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安孝燮站台寶格麗香港旗艦開幕 鄭秀文戴珠寶辣又帥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林嘉欣出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
林嘉欣出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供

羅馬珠寶商及彩色寶石大師寶格麗（BVLGARI）於香港北京道一號的全新旗艦店，日前正式開幕，並舉行盛大派對。因演出韓劇「浪漫醫生金師傅3」及「社內相親」等浪漫愛情劇男主角而紅片亞洲的男星安孝燮特地出席，以一身帥氣的黑色晚宴西裝，搭配寶格麗經典的蛇形玫瑰金珠寶Serpenti系列珠寶，交錯混搭具象與抽象的蛇，以溫暖璀璨的玫瑰金襯托出好氣色。

而香港天后鄭秀文、寶格麗品牌之友林嘉欣、香港人氣偶像團體MIRROR的成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan Lui），也都配戴BVLGARI頂級系列珠寶亮相，將北京道變成星光熠熠的派對場地。鄭秀文以時髦有個性的單肩不對稱禮服，襯托華麗的帕拉伊巴碧璽鑽石珠寶，展現出頂級珠寶貴氣奢華的同時，也能演繹配戴者獨特的個性魅力。

鄭秀文配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
鄭秀文配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
鄭秀文出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
鄭秀文出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
鄭秀文出席BVLGARI 香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
鄭秀文出席BVLGARI 香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
鄭秀文配戴的Bulgari Allegra系列頂級珠寶腕表海水藍寶款。圖／寶格麗提供
鄭秀文配戴的Bulgari Allegra系列頂級珠寶腕表海水藍寶款。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
香港團體MIRROR成員盧瀚霆出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
香港團體MIRROR成員盧瀚霆出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti 高級珠寶系列玫瑰金頸練。圖／寶格麗提供
安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti 高級珠寶系列玫瑰金頸練。圖／寶格麗提供
香港團體MIRROR成員呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
香港團體MIRROR成員呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
（由左至右）香港團體MIRROR成員盧瀚霆與呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
（由左至右）香港團體MIRROR成員盧瀚霆與呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供
安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供

珠寶 香港 北京

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