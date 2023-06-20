安孝燮站台寶格麗香港旗艦開幕 鄭秀文戴珠寶辣又帥

羅馬珠寶商及彩色寶石大師寶格麗（BVLGARI）於香港北京道一號的全新旗艦店，日前正式開幕，並舉行盛大派對。因演出韓劇「浪漫醫生金師傅3」及「社內相親」等浪漫愛情劇男主角而紅片亞洲的男星安孝燮特地出席，以一身帥氣的黑色晚宴西裝，搭配寶格麗經典的蛇形玫瑰金珠寶Serpenti系列珠寶，交錯混搭具象與抽象的蛇，以溫暖璀璨的玫瑰金襯托出好氣色。

而香港天后鄭秀文、寶格麗品牌之友林嘉欣、香港人氣偶像團體MIRROR的成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan Lui），也都配戴BVLGARI頂級系列珠寶亮相，將北京道變成星光熠熠的派對場地。鄭秀文以時髦有個性的單肩不對稱禮服，襯托華麗的帕拉伊巴碧璽鑽石珠寶，展現出頂級珠寶貴氣奢華的同時，也能演繹配戴者獨特的個性魅力。 鄭秀文配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 鄭秀文出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金雙圈戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供 鄭秀文出席BVLGARI 香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 鄭秀文配戴的Bulgari Allegra系列頂級珠寶腕表海水藍寶款。圖／寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金戒指，鑲飾半密鑲鑽石。圖／寶格麗提供 香港團體MIRROR成員盧瀚霆出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮配戴的BVLGARI Serpenti 高級珠寶系列玫瑰金頸練。圖／寶格麗提供 香港團體MIRROR成員呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 （由左至右）香港團體MIRROR成員盧瀚霆與呂爵安出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供 安孝燮出席BVLGARI香港北京道一號旗艦店開幕。圖／寶格麗提供