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限量日威單杯供應！三得利100週年時光之旅登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
三得利第五代首席調酒師福與伸二，即將來台揭幕「Suntory Time三得利100週年時光之旅」。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三得利第五代首席調酒師福與伸二，即將來台揭幕「Suntory Time三得利100週年時光之旅」。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全球日本威士忌的先驅者三得利，以非凡釀造工藝掀起高端威士忌行家收藏風潮。今年適逢山崎酒廠創立100週年，台灣三得利將於6月29 日隆重揭幕「Suntory Time三得利100週年時光之旅」，並特別邀請第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）蒞臨台灣，揭開全球限量百年紀念酒款的神秘面紗。

台灣三得利精心策劃「Suntory Time三得利100週年時光之旅」展覽，以沉浸式的視覺享受，體驗三得利百年來的歲月印記；從時光之旅歸來，三得利亦打造百週年限定酒吧，提供限量酒款單杯販售，包含「山崎18年單一麥芽威士忌百年紀念款」、「白州18年單一麥芽威士忌百年紀念款」，以及「角瓶百周年紀念款」等各式日本威士忌酒款。

為致敬山崎酒廠滿100週年，三得利更推出由第五代首席調酒師福與伸二主導的全球限量百年紀念酒款，其中包含「山崎12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款」、「山崎18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款——水楢桶風味」；「白州12年單一麥芽日本威士忌百年紀念款」、「白州18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款——泥煤風味」。

此次百年盛會，為譜出一期一會的極致饗宴，台灣三得利聯手采采食茶主廚Louis，選用當季精選食材，融合日式輕奢美學，以經典法式料理工藝呈現。

◎「SUNTORY TIME 三得利100週年時光之旅」活動資訊

．地點: 微風廣場9F Breeze MEGA Studio（台北市松山區復興南路一段39號9F）

．日期: 2023年7月2～5日

．詳細報名資訊請見下列網站：

＊Accupass報名連結: https://www.accupass.com/event/2306140912181426202932

＊Beam Suntory威士忌愛好會 報名連結: https://maac.io/25zUp

致敬山崎酒廠滿100週年，三得利推出多款全球限量百年紀念酒。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
致敬山崎酒廠滿100週年，三得利推出多款全球限量百年紀念酒。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Suntory Time三得利100週年時光之旅，帶領威士忌愛好者體驗三得利百年來的歲月印記。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Suntory Time三得利100週年時光之旅，帶領威士忌愛好者體驗三得利百年來的歲月印記。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三得利創立百週年，升級「角瓶」全新和紙工藝外盒，立體龜甲紋打印燙金百週年專屬Logo，重申品牌初衷。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三得利創立百週年，升級「角瓶」全新和紙工藝外盒，立體龜甲紋打印燙金百週年專屬Logo，重申品牌初衷。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
福與伸二於2009年起擔任三得利的首席調酒師一職，承襲嚴謹製酒工藝並將日本威士忌以創新的面貌呈現給全球藏家。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
福與伸二於2009年起擔任三得利的首席調酒師一職，承襲嚴謹製酒工藝並將日本威士忌以創新的面貌呈現給全球藏家。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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