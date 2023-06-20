TAG Heuer「黑金」勢力來襲！男神魏嘏雋搶先上手新智能表

不得不說，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected智能表，做得風生水起，不斷進化，自2015年發展至今，已然成為瑞士智能穿戴裝置的領頭羊。 近期又曝光了兩款，台灣消費者最愛的配色新選擇，包括了「燦金版」和「曜黑版」，其中的金色款更有品牌大使魏嘏雋（又譯：魏河俊）搶先上手詮釋，帥氣的很！

繼高爾夫球版本的Connected智能表搭載新功能後，TAG Heuer不斷提升其產品價值，因此在這季呈現嶄新的Connected 45毫米曜黑版以及Connected 42毫米燦金版智能表。如同其名稱，「黑金」配色就是此次新款重點設計，像是曜黑版便是以黑色DLC塗層噴砂處理的鈦金屬為表殼，搭配同為黑色的拋光陶瓷表圈，並裝飾了玫瑰金色鍍層的數字刻度與邊緣細節處理。同時表冠也包覆橡膠材質，除了使用轉動更便利之外，還帶出運動感。

泰格豪雅近期又曝光了兩款智能表，搭配台灣消費者最愛的配色選擇，包括了「燦金版」和「曜黑版」。圖／TAG Heuer提供

而曾經引起全球觀眾熱烈討論的韓劇「魷魚遊戲」日前公布了第二季演員名單，身為TAG Heuer品牌大使的男星魏嘏雋也再度回歸，讓人期待。而在新作品曝光前，魏嘏雋也搶先演繹Connected 42毫米燦金版智能表，足以見證品牌對他的重視。魏嘏雋所配戴的燦金版智能表，則是在精鋼上鍍有玫瑰金，並搭配同色表冠，彰顯高級感。TAG Heuer不僅以新配色來打造之外，兩款智能表皆內建了獨家「TONOS」表面，備有十種顏色以供選擇，能夠讓配戴者隨心所欲的變換風格，是結合品味與實用科技的最佳體現。

泰格豪雅Connected 42毫米燦金版智能表，精鋼鍍玫瑰金表殼，約75,700元。圖／TAG Heuer提供