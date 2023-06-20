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航迷快卡位！日越洋航空鯨鯊彩繪機端節來台

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
日本越洋航空(JTA)桃紅色的鯨鯊彩繪機疫情後將首度來台執行包機任務。圖／日本航空提供
日本越洋航空(JTA)桃紅色的鯨鯊彩繪機疫情後將首度來台執行包機任務。圖／日本航空提供

總部設於日本沖縄，隸屬於日本航空集團的JTA（Japan Transocean Air Co., Ltd.）日本越洋航空，主要是運營飛航沖縄至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。想要在台灣的機場見到這家航空公司的飛機並不太容易，不過端午連假期間，桃紅色的鯨鯊彩繪機將難得來台。

JTA繼2011年9月21日飛航沖縄台中、以及2014年1月29日飛航沖縄桃園之後，這將是第三度飛航台灣，也是疫後首航桃園機場，特別安排由JTA與沖縄美麗海水族館所共同企劃的鯨鯊彩繪機運航。桃紅色的鯨鯊彩繪機身非常亮眼，值得航迷們搶拍留念。

沖繩位於日本本州的西南部，由沖繩本島、宮古島、石垣島等大約150個大大小小的島嶼組成。從台灣搭機直飛沖繩本島不到兩小時即可抵達，是台灣人出國首選之地。終年宜人的氣候且擁有許多自然風光、海景，以及日本最具代表性的沙灘深受台灣人的喜愛。此外沖繩有美軍基地，在美國文化的熏陶下形成許多美式建築及餐廳，我們可以感受濃濃的美國風情，體驗異國文化。

JTA鯨鯊彩繪包機日程表：

6月22日沖繩07:45－08:15桃園。桃園09:15－12:00沖繩

6月25日沖繩13:30－14:00桃園。桃園15:00－17:45沖繩

桃園機場 沖繩 日本

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