航迷快卡位！日越洋航空鯨鯊彩繪機端節來台

不得不說，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected智能表，做得風生水起，不斷進化，自2015年發展至今，已然成為瑞士智能穿戴裝置的領頭羊。 近期又曝光了兩款，台灣消費者最愛的配色新選擇，包括了「燦金版」和「曜黑版」，其中的金色款更有品牌大使魏嘏雋（又譯：魏河俊）搶先上手詮釋，帥氣的很！

2023-06-20 13:02