首爾超人氣甜甜圈Knotted快閃晶華 兩款限定味快搶！

只要上網搜尋「韓國第一甜甜圈」，就會出現的「Knotted」，這款首爾超人氣甜甜圈、就連K-pop天團BTS都與它推出聯名商品，即將快閃台北晶華。

韓國甜品界的天團「Knotted」確定於6月30日至7月31日來台快閃，將帶來經典鮮奶油、香草奶油、可可布丁碎片、南洋咖椰奶油、覆盆子果醬等五款經典口味，以及烏龍奶茶和夏日芒果兩款專為晶華設計的限定口味。晶華會APP會員可於6月26日上午11點起優先預購，另外、Knotted本店專屬的造型蛋糕、招牌布偶及多款伴手禮也將同時抵台。

Knotted隸屬於韓國餐飲集團「GFFG」，集團旗下共擁有11個不同主題的餐飲品牌，共同的特色就是店鋪及包裝有著吸睛、時尚的設計風格，以及從美式角度出發的創新美味。Knotted的品牌意象是一個Q版的微笑臉，2017年於首爾島山公園開設第一家店，每日可賣出超過3,000顆甜甜圈，至今已有14家據點。店內最受歡迎的品項正是招牌鮮奶油甜甜圈，其特色是先酥烤再油炸、之後再夾入或灌入絲滑順口的各色鮮奶油。

此次品牌為晶華快閃店打造的特殊口味，分別是將Knotted經典奶油黃金配方與台灣烏龍茶元素巧妙結合的烏龍茶鮮奶油，以及混和台灣夏日盛產的芒果與鮮奶油內餡打造的夏日芒果口味。上述甜甜圈每組六入售價680元，每日限量供應，需透過「晶華美食到你家」(https://shop.silkshotelgroup.com/RT) 美食外帶外送平台進行預購。

此外，Knotted也帶來兩款店內招牌蛋糕，分別是有著可愛兔子臉造型的蹦蹦邦尼兔，以及由巧克力海綿蛋糕組合Knotted招牌鮮奶油的雲朵巧克鮮奶油，售價皆為880元。另有15款周邊商品同步抵台，包括有著四種夢幻色澤可供選擇的Sugar Bear、招牌笑臉蠟燭以及俏皮香氛吊牌等。