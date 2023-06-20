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新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

Nespresso金屬色咖啡機時尚登台 攜手蔬食餐廳推聯名餐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CitiZ Platinum只需要簡單按鍵，就能享受高品質手沖感咖啡。圖／@factoryxii提供
CitiZ Platinum只需要簡單按鍵，就能享受高品質手沖感咖啡。圖／@factoryxii提供

近年各地掀起一股「手沖咖啡」熱潮，以膠囊咖啡受到眾多咖啡愛好者喜愛的Nespresso也宣布加入手沖咖啡戰局，以自豪的咖啡膠囊技術，透過獨特膠囊設計與雙重過濾萃取方式，讓你不用另外購買器材、不用額外練習技術，就可以完美復刻手沖咖啡的講究。Nespresso歷時3年研發，推出2款花香調「手沖感咖啡-圓潤溫和」與煙燻香「手沖感咖啡-醇厚濃郁」咖啡之外，更同步引進歐美好評熱銷，外型以摩天大廈林立的城市為靈感，以時尚洗練的不鏽鋼金屬色搭配俐落的外觀線條設計，功能上則是升級擁有濃縮咖啡、大杯咖啡、美式咖啡、特大杯美式咖啡多達4種咖啡杯量的CitiZ Platinum咖啡機，滿足消費者多元咖啡飲用偏好。

而每年夏季最令用戶期待的，當然還有季節限定版冰咖啡的推出，今年除了ORIGINAL系列清爽冰咖啡、濃醇冰咖啡，以及具異國情調的椰香風情限量冰咖啡之外，更全新在台推出VERTUO系列冰咖啡，且一次推出5款，包含輕烘焙果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」、中烘焙具穀物木質香調的「馥緹冰咖啡」、具熱帶風情與清爽椰香滋味的「椰香風情限量冰咖啡」、靈感來自西瓜清爽甜香的「沁涼西瓜風味限量冰咖啡」，以及首度登場的「冷萃感咖啡─濃郁強烈」，以傳統冷萃咖啡的熱水悶蒸為靈感，同樣透過VERTUO系統的條碼辨識技術，只要放進咖啡機即可一鍵萃取。

近年致力於永續的Nespresso，近期也宣布與當紅蔬食餐廳Miacucina跨界合作，即日起至7月2日於Miacucina台北信義店、復興店、台南西門店限量推出Miacucina特製研發的聯名餐點「起司焗烤奶油白菜捲」、「白菜植物蚵仔蛋薄餅」，精選獲有機認證的桃園、宜蘭、新北等小農種植的小白菜入菜，兼具品質及永續意義。於台北店內用點購聯名餐點，即可現場品嚐Nespresso臻選厚萃咖啡乙杯。

Nespresso全系列冰咖啡、與精美的設計配件限時限量登場，全新夏日隨行杯環保又有型。圖／Nespresso提供
Nespresso全系列冰咖啡、與精美的設計配件限時限量登場，全新夏日隨行杯環保又有型。圖／Nespresso提供
CitiZ系列首款高階機種CitiZ Platinum，搭載多種咖啡杯量，適合追求生活品味與便利的都會人士。圖／Nespresso提供
CitiZ系列首款高階機種CitiZ Platinum，搭載多種咖啡杯量，適合追求生活品味與便利的都會人士。圖／Nespresso提供
Nespresso × Miacucina聯名餐點即日起至7月2日在Miacucina台北信義店、復興店、台南西門店限量開賣，活動期間還有機會兌換Nespresso臻選厚萃咖啡。圖／Nespresso提供
Nespresso × Miacucina聯名餐點即日起至7月2日在Miacucina台北信義店、復興店、台南西門店限量開賣，活動期間還有機會兌換Nespresso臻選厚萃咖啡。圖／Nespresso提供

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