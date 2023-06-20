Nespresso金屬色咖啡機時尚登台 攜手蔬食餐廳推聯名餐

近年各地掀起一股「手沖咖啡」熱潮，以膠囊咖啡受到眾多咖啡愛好者喜愛的Nespresso也宣布加入手沖咖啡戰局，以自豪的咖啡膠囊技術，透過獨特膠囊設計與雙重過濾萃取方式，讓你不用另外購買器材、不用額外練習技術，就可以完美復刻手沖咖啡的講究。Nespresso歷時3年研發，推出2款花香調「手沖感咖啡-圓潤溫和」與煙燻香「手沖感咖啡-醇厚濃郁」咖啡之外，更同步引進歐美好評熱銷，外型以摩天大廈林立的城市為靈感，以時尚洗練的不鏽鋼金屬色搭配俐落的外觀線條設計，功能上則是升級擁有濃縮咖啡、大杯咖啡、美式咖啡、特大杯美式咖啡多達4種咖啡杯量的CitiZ Platinum咖啡機，滿足消費者多元咖啡飲用偏好。

而每年夏季最令用戶期待的，當然還有季節限定版冰咖啡的推出，今年除了ORIGINAL系列清爽冰咖啡、濃醇冰咖啡，以及具異國情調的椰香風情限量冰咖啡之外，更全新在台推出VERTUO系列冰咖啡，且一次推出5款，包含輕烘焙果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」、中烘焙具穀物木質香調的「馥緹冰咖啡」、具熱帶風情與清爽椰香滋味的「椰香風情限量冰咖啡」、靈感來自西瓜清爽甜香的「沁涼西瓜風味限量冰咖啡」，以及首度登場的「冷萃感咖啡─濃郁強烈」，以傳統冷萃咖啡的熱水悶蒸為靈感，同樣透過VERTUO系統的條碼辨識技術，只要放進咖啡機即可一鍵萃取。