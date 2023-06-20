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身分證有「5」六福村門票555！「超凶比基尼」免費暢玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福水樂園首度引進水中泡泡球，讓遊客體驗水中爬行翻滾的樂趣。圖／六福村提供
六福水樂園首度引進水中泡泡球，讓遊客體驗水中爬行翻滾的樂趣。圖／六福村提供

端午連假即將來臨，想好要去哪裡狂歡？六福村推出現場購票限時優惠，凡是身分證字號中數字含「5」，即可享本人入園555元優惠(原價1,199元)。此外，六福水樂園開幕舉辦「超凶比基尼」免費入園活動，首周超過百人湧入消暑戲水，活動持續到6月底。

六福村祭出6/22至6/25端午連假限定優惠，只要身分證字號數字內含「5」，本人就能夠以555元的半價優惠價格暢玩樂園。此外，應景慶祝端午節，六福村動物管理團隊特別製作動物們愛吃的「粽口味」，像是特製「香甜地瓜粽」與「繽紛水果冰粽」端午大餐，看著動物們一層層剝開粽葉一口接著一口吃起粽子，超萌超享受；一旁還有特製的黃瓜龍舟與立蛋裝飾，放上美味粽子擺盤，儀式感滿滿。

隨著期末考結束與酷暑的來臨，六福水樂園首周也迎來大量人潮，加上「超凶比基尼」PARTY優惠活動，吸引超過上百位穿著比基尼的遊客湧入大玩滑水道與造浪池等刺激設施，充滿年輕與活力的氣息。園方表示，該優惠活動將持續到6月底，只要身穿三點式比基尼，水樂園即招待免費濕身瘋玩一整天。

歡慶端午節，六福村推出超殺優惠，凡是身分證裡含有數字「5」即可享門票半價555元優惠。圖／六福村提供
歡慶端午節，六福村推出超殺優惠，凡是身分證裡含有數字「5」即可享門票半價555元優惠。圖／六福村提供

比基尼 六福村 身分證

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