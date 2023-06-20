身分證有「5」六福村門票555！「超凶比基尼」免費暢玩
端午連假即將來臨，想好要去哪裡狂歡？六福村推出現場購票限時優惠，凡是身分證字號中數字含「5」，即可享本人入園555元優惠(原價1,199元)。此外，六福水樂園開幕舉辦「超凶比基尼」免費入園活動，首周超過百人湧入消暑戲水，活動持續到6月底。
六福村祭出6/22至6/25端午連假限定優惠，只要身分證字號數字內含「5」，本人就能夠以555元的半價優惠價格暢玩樂園。此外，應景慶祝端午節，六福村動物管理團隊特別製作動物們愛吃的「粽口味」，像是特製「香甜地瓜粽」與「繽紛水果冰粽」端午大餐，看著動物們一層層剝開粽葉一口接著一口吃起粽子，超萌超享受；一旁還有特製的黃瓜龍舟與立蛋裝飾，放上美味粽子擺盤，儀式感滿滿。
隨著期末考結束與酷暑的來臨，六福水樂園首周也迎來大量人潮，加上「超凶比基尼」PARTY優惠活動，吸引超過上百位穿著比基尼的遊客湧入大玩滑水道與造浪池等刺激設施，充滿年輕與活力的氣息。園方表示，該優惠活動將持續到6月底，只要身穿三點式比基尼，水樂園即招待免費濕身瘋玩一整天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言