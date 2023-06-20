身分證有「5」六福村門票555！「超凶比基尼」免費暢玩

端午連假即將來臨，想好要去哪裡狂歡？六福村推出現場購票限時優惠，凡是身分證字號中數字含「5」，即可享本人入園555元優惠(原價1,199元)。此外，六福水樂園開幕舉辦「超凶比基尼」免費入園活動，首周超過百人湧入消暑戲水，活動持續到6月底。

六福村祭出6/22至6/25端午連假限定優惠，只要身分證字號數字內含「5」，本人就能夠以555元的半價優惠價格暢玩樂園。此外，應景慶祝端午節，六福村動物管理團隊特別製作動物們愛吃的「粽口味」，像是特製「香甜地瓜粽」與「繽紛水果冰粽」端午大餐，看著動物們一層層剝開粽葉一口接著一口吃起粽子，超萌超享受；一旁還有特製的黃瓜龍舟與立蛋裝飾，放上美味粽子擺盤，儀式感滿滿。