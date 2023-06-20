碧昂絲變身機械人？神致敬徐克經典《鐵甲無敵瑪利亞》

美國歌手、葛萊美天后碧昂絲（Beyoncé）的《Renaissance》世界巡迴之旅（Renissance World Tour），日前從五月開始陸續於芝加哥、紐約等美國城市，日前甫在6月17、18日於荷蘭阿姆斯特丹舉行，並將在歐洲時間的6月21日前往德國漢堡。由於這是碧昂絲繼七年前《Formation》世界巡迴演唱會後的最新一次巡迴，碧昂絲在演唱會上的造型也極盡浮誇之能事，而其中一套竟然致敬「娜姐」瑪丹娜？

只見昨日碧昂絲連續在個人instagram貼出多組演唱會造型，其中一套則有著閃亮、金屬光澤的亮片與同色澤銀色長靴，機械感十足；除了讓人聯想到由設計師Jean-Paul Gaultier曾為瑪丹娜（Madonna）打造的「木蘭飛彈裝」，也讓人聯想到日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）的女機器人，以及1980年代的科幻動作港片《鐵甲無敵瑪利亞》。