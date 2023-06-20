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碧昂絲變身機械人？神致敬徐克經典《鐵甲無敵瑪利亞》

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balmain在限時動態中還原了訂製服的部分製作過程。圖／翻攝自 IG @ Balmain
Balmain在限時動態中還原了訂製服的部分製作過程。圖／翻攝自 IG @ Balmain

美國歌手、葛萊美天后碧昂絲（Beyoncé）的《Renaissance》世界巡迴之旅（Renissance World Tour），日前從五月開始陸續於芝加哥、紐約等美國城市，日前甫在6月17、18日於荷蘭阿姆斯特丹舉行，並將在歐洲時間的6月21日前往德國漢堡。由於這是碧昂絲繼七年前《Formation》世界巡迴演唱會後的最新一次巡迴，碧昂絲在演唱會上的造型也極盡浮誇之能事，而其中一套竟然致敬「娜姐」瑪丹娜？

只見昨日碧昂絲連續在個人instagram貼出多組演唱會造型，其中一套則有著閃亮、金屬光澤的亮片與同色澤銀色長靴，機械感十足；除了讓人聯想到由設計師Jean-Paul Gaultier曾為瑪丹娜（Madonna）打造的「木蘭飛彈裝」，也讓人聯想到日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）的女機器人，以及1980年代的科幻動作港片《鐵甲無敵瑪利亞》。

原來這套服裝出自法國時尚品牌BALMAIN之手，BALMAIN並在品牌IG與限時動態發出貼文，還原了這套服裝的製作過程中，是由人手如何將內裡柔軟的服裝手工縫製上硬質、帶有銀色金屬光澤的飾片。IG上除了有網友留言讚美「髮型也太文藝復興了吧！」，也有人感動表示，「只有碧昂絲才能在演唱會中帶來一場完整的時尚大秀！」事實上，碧昂絲演唱會上除持續帶來多首金曲，更把舞台當時尚秀台、極盡浮誇之能事，堪稱有得聽更有得看，難怪今年打破紀錄成為葛萊美最多獲獎歌手，實至名歸嘍！

除了「女機器人」造型外，碧昂絲演唱會上另一套黃色造型、莽蛇紋裡的連身服同樣出自Balmain的量身訂製。圖／翻攝自 IG @ Balmain（合成圖）
除了「女機器人」造型外，碧昂絲演唱會上另一套黃色造型、莽蛇紋裡的連身服同樣出自Balmain的量身訂製。圖／翻攝自 IG @ Balmain（合成圖）
碧昂絲在《Renaissance》演唱會上一套造型，讓人聯想到日本藝術家空山基的女機器人與科幻動作港片《鐵甲無敵瑪利亞》。圖／翻攝自 IG @ Beyoncé、Balmain（合成圖）
碧昂絲在《Renaissance》演唱會上一套造型，讓人聯想到日本藝術家空山基的女機器人與科幻動作港片《鐵甲無敵瑪利亞》。圖／翻攝自 IG @ Beyoncé、Balmain（合成圖）
將舞台當時尚秀台的碧昂絲，演唱會從聽覺到視覺都娛樂效果十足。圖／翻攝自 IG @ Balmain
將舞台當時尚秀台的碧昂絲，演唱會從聽覺到視覺都娛樂效果十足。圖／翻攝自 IG @ Balmain
碧昂絲的世界巡迴之旅（Renissance World Tour），日前從五月從美國展開，並將在歐洲時間6月21日前往德國漢堡。圖／翻攝自 IG @ Balmain
碧昂絲的世界巡迴之旅（Renissance World Tour），日前從五月從美國展開，並將在歐洲時間6月21日前往德國漢堡。圖／翻攝自 IG @ Balmain

演唱會 美國

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