700款精釀啤酒、70款特色料理！「ABV餐酒館」插旗台中
已經在台北、桃園、新竹等地都有分店的「ABV Bar & Kitchen餐飲集團」，自即日起正式插旗台中，於台灣大道上開設第11間分店。店內主打多樣化的地中海料理，以及700款的精釀啤酒。同時台中概念店還加入「啤酒走廊」的元素，讓民眾在攝氏4度的空間中，感受啤酒好喝的祕密。
ABV的各間分店，各自提供地中海、日本、美國、加勒比海等不同地區的特色傳統料理，並均提供豐富的精釀啤酒搭配。此次新開幕的台中概念店，以地中海料理為主軸，集結西班牙、葡萄牙、義大利、法國、土耳其等國家，規劃有經典西班牙鍋飯Palle、西班牙馬鈴薯蛋餅、葡萄牙馬介休、蛤蠣炒豬肉、Ravioli手工義大利餃、煙花女醬炒什錦海鮮、佛羅倫斯燉牛肚、阿爾薩斯酸菜香腸燉肉鍋、牛肝箘洋蔥燉牛筋等70餘款的料理與甜點，帶來濃厚的異國風情。
延續品牌的概念，ABV台中概念店提供約700的精釀啤酒，同時打造體感溫度4度的「啤酒走廊」，讓民眾可以重溫小時候西門町「冰宮」般的沁涼感受，同時可以在專人介紹之下，挑選自己心儀、適合搭配的精釀啤酒。
【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】
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