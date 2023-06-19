歡慶羅馬飯店開幕 寶格麗全新古幣珠寶體現歷史之美

「永恆之城」羅馬是精品品牌寶格麗（BVLGARI）的發源地，也是啟發品牌經典創作與雋永設計的靈感泉源。為了紀念寶格麗飯店與渡假村旅宿品牌旗下的寶格麗飯店於羅馬開幕，品牌新推出全新Monete古幣系列作品，包括頂級珠寶創作與珠寶套組，以當代的美學與傳承百年的精湛工藝，結合具有珍貴歷史意義的骨董錢幣，是體現了過去與現在的獨特連結、貫穿永恆之城從古到今與眾不同的風格之作。

在1960年代，品牌創辦人Sotirios Bulgari的孫子Nicola Bulgari從個人熱忱收藏的骨董錢幣中得到靈感，應運而生的Monete古幣系列即成為寶格麗最經典的系列之一。將古幣嵌入珠寶作品的傳統，其實可追溯至羅馬帝國晚期。不過，這種傳統做法的「歷史主義」觀點到了寶格麗手上，更大膽結合了品牌最具代表性的Tubogas彈性珠寶技術，開啟了新的篇章。

全新Monete古幣系列以大膽線條和幾何形狀為增添當代美學氣韻，焦點包括多款不同型帶的頸鍊、項鍊，以及一款結合珍貴祖母綠的長項鍊。Monete Augusto Imperatore頂級玫瑰金古幣頸鍊，以玫瑰金Tubogas為項鍊結構，鑲嵌方形切割鑽石的幾何元素，中心鑲嵌了一枚西元前27年到西元14年的骨董銀幣，銀幣上有羅馬皇帝奧古斯都的肖像；而羅馬寶格麗飯店就位在獻給奧古斯都大帝的知名廣場上，別具意義。