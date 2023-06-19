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燒丼「松露黑蜜豬丼」限定上市！加碼抽免費丼飯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
燒丼株式會社限定推出「松露黑蜜豬丼」，每碗298元。記者陳睿中／攝影
燒丼株式會社限定推出「松露黑蜜豬丼」，每碗298元。記者陳睿中／攝影

炎炎夏日到來，丼飯也要換換新口味！連鎖平價燒肉丼「燒丼株式會社」今夏與大成食品攜手，選用飼養240天的「黑蜜」入饌，限時3個月推出「松露黑蜜豬丼」，品嚐新品還可以獲得「可樂餅19元」加購優惠券，並有機會抽中免費丼飯招待券。

2011年創業至今的「燒丼株式會社」，主打大份量的肉品丼飯，目前在台共有7間分店。新登場的「松露黑蜜豬丼」所選用的「黑蜜豬」，乃是傳承自盤克夏黑豚的品種，須專人以高成本飼料飼養240天，肉質細膩柔軟還帶有些許的甜感香氣。燒丼本次選用背脊部位入饌，經燒烤之後再配松露醬與Cream Cheese一同上桌，帶來豐富的香氣與滋味，每碗298元，自6月20日起開始販售，限時供應3個月。

為慶祝新品上市，6月20日至7月20日期間，凡點購松露黑蜜豬丼，並完成用餐心得問券，就可獲得「19元加購可樂餅1塊」電子優惠券（原價2塊105元）。填寫問券者，並有機會抽中「野郎燒豬丼／牛野郎丼 並盛 免費招待券」，價值228元。

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