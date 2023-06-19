中租旗下清酒事業攜手10家酒造「仲酣清酒日」首度登場

中租企業旗下仲酣（JLK SAKE STUDIO）今（19日）在大倉久和飯店，首次舉辦「仲酣清酒日JLK SAKE DAY」活動，邀請到合資方長谷川酒店，以及10家知名日本酒造的董事長或總經理來台，與餐飲、批發零售業者、清酒愛好者，面對面互動，解說日本清酒最新潮流趨勢。

仲酣董事長花敏華表示，仲酣為日本酒造與台灣消費者搭建直通橋樑，採行「去中間化」模式，嚴選優質日本酒品，以全程冷鏈、由各家酒造直送臺灣，透過嚴格的溫度控管以確保品質無虞，讓消費者能夠品嘗到如同剛出廠的新鮮風味。

她同時指出，因應台灣市場對日本酒的喜愛與需要，仲酣將扮演好清酒愛好者和日本酒造搭建交流平台的角色，並且貫徹優良的品質、多樣化的選擇、合理的價格三大核心理念，持續為日本清酒的推廣而努力。

合資方長谷川酒店表示，希望仲酣對品質的堅持能被台灣消費者看見及認同，此外，長谷川酒店身為日本清酒評鑑會Sake Competition的執行委員，也希望將在日本被認可且受到歡迎的酒款透過仲酣提供給台灣消費者，在今（2023）年Sake Competition入圍及得獎的品項中，有許多是仲酣目前正在銷售的產品，未來也將持續以優良的選品及嚴格的品質控管協助仲酣深耕台灣的清酒市場。

仲酣與長谷川酒店引進的酒款縱貫全日本，這次訪台的10家酒造的總社，北自東北部的宮城縣，南至九州佐賀縣。其中今西酒造屹立在日本清酒聖地——奈良三輪地區，長達360多年的歷史，堅持「在釀造過程中做正確的事情」。創立於1865年的大木代吉本店，是釀造純米清酒的先驅，重視自然環境的保護，為了和當地環境共存共榮，也積極復耕因人口減少而休耕的農地。

此外還有來自長崎縣的重家酒造社長橫山雄三，帶來擁有SAKETIME高人氣銘柄的酒款「橫山」，也是仲酣在今年5月正式引進臺灣的品項；位在茨城縣的森島酒造，專務森嶋正一郎來台推廣該社高評價的「森嶋」。

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