暑假出遊還沒規劃？晚鳥訂房最低2.6折 還享免費電影票

又快到暑假旅遊旺季，太晚規劃遊程、訂房恐怕只能搶到貴桑桑的房價？亞洲訂房網AsiaYo首度掛界和索尼影業合作，搭上6月21日即將在台上映的好萊塢電影《蜘蛛人™：穿越新宇宙》，串聯全台超過40間特色旅宿，推出暑假晚鳥訂房最低26折起，只要在晚鳥優惠網頁中預定指定房源，就贈送每筆訂單2張電影票。還有機會參加AsiaYo專屬包場，除了看面費電影外，還能打卡、和蜘蛛人合影。

AsiaYo首度跨界聯合索尼影業，打造專屬的蜘蛛人™宇宙主題線上心裡測驗，探索多重宇宙的你適合哪一種旅行風格，結合旅遊與多重宇宙概念，在專屬頁面中創意推出了心裡測驗小遊戲，透過有趣的題目，解析出你的冒險指數及適合的旅行風格。即日起至7/5前只要在社群中分享測驗結果，即可抽AsiaYo X 《蜘蛛人™：穿越新宇宙》聯名護照夾。

此外，暑假旅遊旺季即將到來，AsiaYo也特別在此聯名專案中串聯特色旅宿，提供超值下殺的優惠，如以卡通IP聞名的五星級名人堂花園大飯店，最適合暑期親子出遊，專案下殺6折起。而花蓮知名的理想大地度假飯店，暑期提供了多項親子活動，如乘竹筏、生態之旅、手做比薩等，專案優惠價73折起。台東綺麗度假村，鄰近台東熱氣球嘉年華會場，專案下殺5折起。而暑假也是親子露營熱門檔期，位於苗栗的西湖漫漫-里山露營提供蓮花帳、樓中樓露營車一泊二食等多元選擇，專案下殺最低51折起。

AsiaYo也於7月14日安排專屬AsiaYo的《蜘蛛人™：穿越新宇宙》電影包場，只要透過暑期晚鳥優惠眾多房源完成訂房，不僅能享受到只要26折起的房價，每筆訂單還送兩張電影票，除了免費電影，當天打卡還能和蜘蛛人進行合照，並獲得神秘好禮。

AsiaYo「多重宇宙的你，會是什麼樣貌」活動網址：https://pse.is/52qz62

AsiaYo「晚鳥優惠26折起，贈送電影票」活動網：https://asiayo.com/event/late_summer.html