臺味歌陣音樂劇「勸世三姊妹」五大亮點！合作人氣品牌打包超美周邊
2021年未演先轟動、今年一月高雄衛武營首演後以炸開式口碑完售的臺灣音樂劇「勸世三姊妹」，挾帶超高好評討論，七月將移師臺北表演藝術中心演出9場！不僅舞台規模升級、服裝繽紛華麗、歌舞陣容浩大震撼，也與人氣話題品牌展開合作，結合好吃、好看、好聽、好用、好放鬆的感官體驗，要讓「勸世三姊妹」觀眾不僅僅是欣賞一場音樂劇，還能享受豐富的五感饗宴！
好吃：聯名超人氣鹽酥雞袋著走
「勸世三姊妹」聯手臺式小吃美味代表「師園鹽酥雞」，推出〈三姊妹勸世套餐〉經典炸物組合，一份只要99元，更特製期間限定聯名包裝紙袋，掃描紙袋上的QRcode，就能聆聽由金鐘編劇詹傑重新填詞、「勸世」演員們加碼錄製的主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓觀眾在看戲前先祭祭五臟廟，一袋美食配一首好歌，享受愜意的小食時光。
好看：首演口碑炸開移師臺北打造百萬旋轉舞台
由金鐘編劇詹傑、躍演藝術總監曾慧誠攜手打造的「勸世三姊妹」，兩年前讀劇版演出旋即刮起話題風潮，今年一月在高雄衛武營正式登台更以炸開式口碑完售，如今七月移師臺北演出九場，劇團特別打造要價上百萬、三層樓高、直徑超過10米的旋轉舞台，配合炫目的投影視覺和華麗歌舞陣，要讓劇迷驚艷不已，就連人氣星座大師唐綺陽都高度期待，在五月的見面會「聽der俱樂部」活動上宣傳「勸世三姊妹」，邀請百萬粉絲一起進劇院看戲。
好聽：臺派俗女挑戰另類LA LA LAND
過去曾打造話題音樂劇「麗晶卡拉OK的最後一夜」、「釧兒」引發話題的躍演劇團，擅長將在地文化與百老匯音樂劇風格結合，透過戲劇和音樂的力量，完成值得一看再看的作品，此次歷經2年打磨完成「勸世三姊妹」，被劇迷大讚「夭壽好哭」，超過10首串連劇情的歌曲情境也相當震撼人心，音樂總監康和祥更被衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬力讚：「近年最棒的音樂劇作曲家之一！」
好用：超好入手收編精美周邊
「勸世三姊妹」除了劇情、音樂備受好評，更推出多樣超好入手的周邊小物，包括一組30支的「勸你點支香」線香組，保佑「恁祖嬤的人生就是沒有下下籤」；是竹籤也是運勢籤的「勸你抽支籤」兩用籤筒，空罐還能拿來存放香油錢；防小人、防冤親債主的「勸你貼起來」，內含符令便條紙、封印紙膠帶及三姊妹雷射貼紙；最特別的是精裝組合「勸盒不勸離」，內含以上品項外，還有「勸世三姊妹」節目冊及限定卡帶「勸你聽起來」，收錄大伯公病房裡的五四三，看完全劇再來聽更有感覺。
好放鬆：看完戲走路5分鐘去按摩
在臺北有11家分店的「指舞春秋」足體養生會館和音樂劇「勸世三姊妹」合作，2023年7/1至7/31期間，憑躍演中文音樂劇「勸世三姊妹」臺北場演出票券，至指舞春秋足體養生會館單人單筆消費即可享滿千折百優惠！最推薦離演出地「臺北表演藝術中心」最近的士林館，在北藝中心欣賞完「勸世三姊妹」後，走路5分鐘即可抵達，享受通體舒暢的快感。（部分分店提供24小時營業服務，優惠適用分館以指舞春秋公告為主）
目前「勸世三姊妹」首週末場次已接近完售，主創團隊、演員們也已展開密集演練，期待與劇粉們再次走過一趟告別與重聚、失去與存有、成長與重生的故事。劇情描述躲債跑路多年的宋家三姊弟，原本只想搶拿老家地契，卻陰錯陽差捲入彌留的大伯公遺囑：「若宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿上億家產。」三姊弟臨危受命，得披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝，一樁樁塵封往事也逐漸揭開。最後，三姊弟要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，在這生死交織的小鎮舞台上，準備奏起舞曲渡亡魂。7月1日至7月9日在臺北表演藝術中心大劇院演出九場，購票請洽OPENTIX。
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