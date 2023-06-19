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j-hope揹LV Keepall耍潮 爆紅英鮮肉男星強摘FENDI代言

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供

迎接下半年，許多品牌迎來全新品牌大使和全新形象。FENDI發布2023-24秋冬男裝形象廣告，由Netflix電影「紫心愛戀」（Purple Hearts）的爆紅男主角尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）演繹，他也是品牌首位全球男裝大使。而今年初開始成為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌形象大使的韓團BTS防彈少年團成員j-hope，則擔綱演出了最新一季的Keepall包形象廣告。美國珠寶品牌Tiffany & Co.則是宣布曾演出「變形金剛」系列電影的超級名模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）成為新任全球代言人，並拍攝了最新Blue Book系列幻海秘境珠寶形象照。

尼可拉斯葛拉辛曾演出「宅男搖滾夢」、「舞力重擊」與真人版「灰姑娘」等YA電影，在俊俏臉蛋、高挑身材之外，也讓全權觀眾見識到的精湛演技和歌舞表現，成為英國影台備受期待的新星。他之前曾出席FENDI去年9月在紐約舉行的Baguette 25週年大秀，以及今年1月在米蘭舉行的2023-24秋冬男裝秀。接下來，他將與Taylor Zakhar Perez一同出演Amazon Prime Video的「王室緋聞守則」（Red, White & Royal Blue），並將連續與奧斯卡影后安海瑟威（Anne Hathaway）與茱莉安摩爾（Julianne Moore）在大小螢幕上飆戲。

韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人j-hope，在全新Keepall形象廣告中，穿著量身訂製的素色西裝，並自身擅長的舞蹈的動作融入於形象廣告中。誕生於1930年代的經典Keepall包款，以相當適合平日或是週末出遊多功能性與中性設計，成為將近一世紀以來最受歡迎的旅行良伴，在j-hope生動的肢體語言中顯出與時俱進的雋永魅力。

而日前在紐約發表全新Blue Book高級珠寶系列幻海秘境的Tiffany & Co.，則是發佈了由蘿西杭亭頓懷特莉演繹的最新形象，配戴該系列最新的頂級珠寶作品，並宣佈這位超級名模、成功企業家、品牌創辦人暨創意總監加入Tiffany的代言陣容。

Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌鑽石垂墜耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌鑽石垂墜耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝(Shell)主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石兩用項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝(Shell)主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石兩用項鍊。圖／Tiffany提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
路易威登發布全新Keepall形象廣告，由韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人防彈少年團的j-hope擔綱演繹。圖／路易威登提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石手環。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石手環。圖／Tiffany提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI首次於全球推出由FENDI首位男裝大使Nicholas Galitzine演繹的2023-24秋冬男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石兩用項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue滄海拾貝主題鉑金鑲嵌黑色蛋白石與鑽石兩用項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布超級名模蘿西杭亭頓懷特莉成為新任全球代言人，為最新Blue Book系列幻海秘境拍攝宣傳形象。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.宣布超級名模蘿西杭亭頓懷特莉成為新任全球代言人，為最新Blue Book系列幻海秘境拍攝宣傳形象。圖／Tiffany提供

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