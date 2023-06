j-hope揹LV Keepall耍潮 爆紅英鮮肉男星強摘FENDI代言

迎接下半年,許多品牌迎來全新品牌大使和全新形象。FENDI發布2023-24秋冬男裝形象廣告,由Netflix電影「紫心愛戀」(Purple Hearts)的爆紅男主角尼可拉斯葛拉辛(Nicholas Galitzine)演繹,他也是品牌首位全球男裝大使。而今年初開始成為路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)品牌形象大使的韓團BTS防彈少年團成員j-hope,則擔綱演出了最新一季的Keepall包形象廣告。美國珠寶品牌Tiffany & Co.則是宣布曾演出「變形金剛」系列電影的超級名模蘿西杭亭頓懷特莉(Rosie Huntington-Whiteley)成為新任全球代言人,並拍攝了最新Blue Book系列幻海秘境珠寶形象照。

尼可拉斯葛拉辛曾演出「宅男搖滾夢」、「舞力重擊」與真人版「灰姑娘」等YA電影,在俊俏臉蛋、高挑身材之外,也讓全權觀眾見識到的精湛演技和歌舞表現,成為英國影台備受期待的新星。他之前曾出席FENDI去年9月在紐約舉行的Baguette 25週年大秀,以及今年1月在米蘭舉行的2023-24秋冬男裝秀。接下來,他將與Taylor Zakhar Perez一同出演Amazon Prime Video的「王室緋聞守則」(Red, White & Royal Blue),並將連續與奧斯卡影后安海瑟威(Anne Hathaway)與茱莉安摩爾(Julianne Moore)在大小螢幕上飆戲。

韓國說唱歌手、 詞曲創作者兼音樂製作人j-hope,在全新Keepall形象廣告中,穿著量身訂製的素色西裝,並自身擅長的舞蹈的動作融入於形象廣告中。誕生於1930年代的經典Keepall包款,以相當適合平日或是週末出遊多功能性與中性設計,成為將近一世紀以來最受歡迎的旅行良伴,在j-hope生動的肢體語言中顯出與時俱進的雋永魅力。