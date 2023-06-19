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童年的記憶！「德州小騎士」重返台南 網友：好懷念

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「德州小騎士」預計將進駐台南。圖／擷取自德州小騎士炸雞粉絲頁
「德州小騎士」預計將進駐台南。圖／擷取自德州小騎士炸雞粉絲頁

還記得記憶中的味道嗎？陪伴許多人成長的連鎖速食「德州小騎士」，即將重返台南，進駐新光三越台南新天地。未來想要品嚐招牌炸雞、漢堡的府城鄉親，不用再跑到外縣市了。網友得知後也表示「小時候大餐都吃這個」、「等幾十年了」

已經有約40年歷史的德州小騎士，是陪伴許多六、七年級生成長的好夥伴，全盛時期在全台主要大城市均有分店，店內又以「炸雞」最具代表特色。但歷經時代轉變、經營權等因素，讓店數逐漸萎縮，許多地方已經看不到德州小騎士的身影。

近年德州小騎士捲土重來，目前在高雄、台中均有分店。而近期德州小騎士又再傳出開新店的訊息，預計將進駐新光三越台南新天地，將會是重返台南後，唯一一間的德州小騎士，目前也已經進入人才招募的階段。臉書粉絲頁「台南式 Tainan Style」的討論區中，網友們也紛紛留言表示「小時候的回憶」、「我的童年」、「好懷念啊」

德州 台南

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