「一五一十 讓愛聚首」籌得近億善款 張清芳獻唱 CINDY CHAO捐15組珠寶

由歌手張清芳親自策劃發起的「一五一十 讓愛聚首 」公益活動,由國際知名的珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)創作珠寶、林炳存擔綱攝影統籌以及知名製作人陳鎮川為活動總監,是台灣第一次跨領域的慈善活動,6月16日假台北晶華酒店舉辦慈善拍賣晚宴,由趙心綺捐出為此活動特地創作的15組共22件藝術珠寶,在演藝圈、商界翹楚、珠寶藝術人士的熱烈響應競標下全數拍出,共籌得近億台幣善款。拍賣所得將透過張清芳由台北富邦銀行擔任受託人的「新全公益信託社會福利基金」代表捐贈予財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金三家醫院。

系列慈善活動包括從6月14日起至28日止在光點台北2樓展出一系列攝影作品,共有15組名人親子在張清芳的邀約下配戴了Cindy Chao特地為此活動創作的珠寶,留下深具紀念意義的影像。16日的慈善拍賣晚宴則獲蘇富比拍賣行支持與晶華酒店場地贊助,以實際行動支持台灣孩童醫療的推進。總策劃張清芳與攜子參與慈善攝影的庾澄慶也在晚宴中登台演唱,呼應期待為孩子共築美好環境的心願。更邀請演藝界大姐大張小燕與久未露面的張艾嘉導演擔任引言人,其中無法親自到場的張艾嘉更在特別錄影中獻聲。

藝術珠寶家Cindy Chao也全數捐出15組名人配戴的珠寶於慈善晚宴中拍賣,在各界響應下,所有的藝術珠寶在晚宴中全數被收藏,拍賣總額近億元新台幣。其中更有幾位神秘藏家,是透過書面方式得標,為台灣孩童的健康與醫療環境低調盡己之力。出席晚宴三家醫院代表包括台大醫院兒童醫院呂立醫生、代表臺北榮民總醫院兒童重難罕中心的社工室溫信學主任,以及代表臺北醫學大學附設醫院顱顏基金的陳國鼎教授。

華人珠寶藝術家Cindy Chao長期關注公益,自2014年起與好萊塢巨星莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)共同創作的芭蕾蝴蝶,拍賣收益捐助紐約市立芭蕾舞團(New York City Ballet)以支持新一代舞者教育計畫,並積極贊助愛滋病研究基金會(amfAR)、紐約大都會博物館的文物保存基金(Met Gala)、幫助偏鄉孩童教育的美麗支教項目、以及倫敦 「Make-A- Wish」許願基金會的慈善拍賣晚宴等。

「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展將持續展出至6月28日止。慈善珠寶作品則於台北晶華酒店2樓的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館展出至6月28日止。

●「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展

慈善攝影展覽期間:2023年6月14日至6月28日 11:00-19:30

慈善攝影展覽地點:光點台北2樓(台北市中山北路二段 18 號,鄰近中山捷運站)

作品展出地點:CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館(台北晶華酒店2樓)