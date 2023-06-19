4大超商端午優惠買爆 咖啡、霜淇淋、酷聖石都買1送1

再熬3天就是端午連假，同時也即將迎來學生們最愛的暑假，超商推出一系列優惠，不管是連假出遊還是同學聚會，隨時就近買超方便。

7-ELEVEN

門市自6月21日起限時5天推出「FUN粽一夏」活動，包括CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折22元優惠，滿額888元享立折100元優惠；另還有CITY PRIMA大杯精品美式買1送1、指定CITY系列飲品買2送1以及指定啤酒任選6件7.7折等優惠，還可搭配滿額立折，出遊補給折上加折超划算。

OPEN POINT APP行動隨時取則自6月20日起連續8天推出多款CITY系列買5送2優惠組合飲品，包含CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵外，還有新品CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡系列、CITY TEA優格好多青茶都享買5送2，最高現省240元。

針對隨時想吃粽的民眾，7-ELEVEN除了推出3款微波加熱即可食用的冷藏粽，另攜手台北遠東香格里拉飯店推出主廚特製傳統粽，微波加熱即可食用，89元銅板價隨時享受飯店級美味。另外，7-ELEVEN酷聖石複合店於6月21日還有單日限定優惠「夏至吃冰趣mini系列買1送1」，夏至消暑必吃。

全家

6月22日至6月25日可享Let’s Café西西里氣泡美式、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵，還有人氣冰品桂冠芝麻鐵觀音雪糕、桂冠花生金萱雪糕等6項商品買1送1；全家APP隨買跨店取則推出Let’s Café特濃咖啡、單品咖啡及私品茶等系列飲品多杯數6.5折優惠；4天連假期間使用全盈+PAY還可享Fami!ce霜淇淋買1送1。

使用全家會員點數Fa點，800點就能免費換LINE TV 14天VIP資格及LINE WEBTOON代幣15枚，追劇、追漫超輕鬆；亦可使用800 Fa點兌換yoxi 90元搭車金或WeMo12元騎乘券。此外，全家APP「Fami煮煮」將於6月22日起一連4天推出不同款涼夏開胃美食，包括蒜味醃鮑魚、泰式綠咖哩雞、泰式檸檬豬腳、蛤蜊燒冬瓜，最低6.5折起，還有應景的包粽DIY組合包，每組239元，共可包4顆粽子。

萊爾富

萊爾富自6月21日至6月25日展開一連5天「端午情意粽」商品優惠活動，包括現煮咖啡、飲品及啤酒等最低下殺5.9折起，像是Hi Café大杯美式、大杯拿鐵同品項加10元即可多1件，冰熱不限，還有純喫茶2件40元優惠；同一時段，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，也加碼推出6.4折起優惠，單顆售價13元的茶葉蛋，享3顆特價30元。

萊爾富也同步預告開工優惠，於6月26日至6月27日限時2天祭出Hi Café大杯美式買8送5、大杯拿鐵買8送4限定優惠（冰熱任選），可於門市及Hi-Life VIP APP整買零取內購買；另外，隨著天氣轉熱，萊爾富亦推出Hi Café新品梅子冰沙搶市，6月27日前享嚐鮮優惠價49元，酸酸甜甜超級消暑。

OKmart