華航台北-熊本航線9月開航 來回優惠最低6840元

國人鍾愛赴日旅遊，中華航空指出，9月18日起新開「台北-熊本」航線，提供每周2班往返服務，為歡慶開航推出前三班專屬優惠，經濟艙來回未稅價約6840元起，華夏會員如於華航官網購票搭配哩程折抵，可享最低未稅價約4780元起 。

華航表示，台北-熊本航線每周一、周五以區域線主力新機種 A321neo 執飛，出發航班CI194於下午2時30分從桃園機場起飛，當地時間下午5時35分抵達熊本機場；回程航班CI195於當地晚間6時35分起飛，台灣時間晚間7時50分返抵桃園機場。

華航表示，華航長期經營台日航線，目前疫後航班規模已恢復至每周超過100班次來回。疫後旅遊快速復甦，自今年3月起，已因應市場需求，飛航多班台北-熊本包機服務旅客。考量熊本除了具備豐富的觀光資源，也是日本半導體產業聚集地，決定新闢台北-熊本定期航班，深耕兩地觀光、經貿及文化交流的潛力市場。