快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀快搶！ 阿里山小火車化身月老 牽紅線送蜜月厚禮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
林鐵及文資處今年首扮月老，七夕將舉辦男女聯誼活動。示意圖。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今年首扮月老，七夕將舉辦男女聯誼活動。示意圖。圖／林鐵及文資處提供

阿里山小火車首次化身月老，今年七夕在海拔1403公尺列車上，舉辦單身男女聯誼活動，串起男、女姻緣線，覓得良緣結婚還送蜜月大禮；活動報名自7月1日中午12點至8月1日晚上6點，參加對象限25至45歲未婚單身者，男、女各38人為上限，每人費用2199元。

浪漫列車將到最美的蒂芬妮藍竹崎車站，讓旅客在日式木造車站散步，與2座竹構作品拍照留念，再到奮起湖車站享用午餐；下午培養合作默契，一起尋找吉祥物「鐵鹿站長」，再到水社寮車站為心儀對象寫下寄情信件，把握最後談心時光共享下午茶，為慢熟感情持續加溫。

林鐵及文資處表示，參加本次月老主題列車旅客，雙方在活動後2年內結婚，憑證明文件至林鐵及文資處綜合企畫科，可額外加贈鐵定成功道釘禮盒、助孕旺運貫通石文創商品、阿里山號雙人來回蜜月車票，為配對成功遊客送上真誠祝福，蜜月回訪充滿回憶的阿里山之旅。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，網路發達減少人與人互動機會，為增進單身男、女互動交流機會，首辦單身聯誼列車，以慢遊、賞景、體驗、闖關模式，增加男女雙方好感及互動，遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網，及FB「愛情列車長 我的愛情呀」

林鐵及文資處今年首扮月老，七夕將舉辦男女聯誼活動。示意圖。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今年首扮月老，七夕將舉辦男女聯誼活動。示意圖。圖／林鐵及文資處提供

單身 阿里山

延伸閱讀

印尼旅客搭林鐵祝山觀日 突休克倒在阿里山站送醫

10多塊巨石崩落阻阿里山嘉129山美茶山 居民盼建明隧道

阿里山腳下景觀杉池「池水滿水萍」 挨批煞風景

嘉市聖馬爾定醫院服務阿里山 獲保生醫療奉獻獎

相關新聞

華航9月新開台北-熊本航線 限量促銷來回最低4780起

中華航空看好國人赴日旅遊與商務需求持續增加，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每周2班往返服務，搭配每周14班的台北-...

最後加碼1,000組！一蘭拉麵3D造型悠遊卡下午3點再開賣

一蘭拉麵3D造型悠遊卡月初首波開賣秒殺售罄，粉絲狂敲碗問哪裡還有貨，PChome 24h購物稍早宣布緊急追加最後1,00...

星巴克「第二杯半價」來了！連續兩天、星冰樂也在內

星巴克繼6月19日（一）推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」的「買一送一」優惠後，緊接著在6月20、21日兩天，接...

華航台北-熊本航線9月開航 來回優惠最低6840元

國人鍾愛赴日旅遊，中華航空指出，9月18日起新開「台北-熊本」航線，提供每周2班往返服務，為歡慶開航推出前三班專屬優惠，...

融入異國情調EMPORIO ARMANI春夏男裝展現永恆美感！

「銀杏葉」在歐洲文化裡有著堅強與沉著的意義，也是義大利高級時裝EMPORIO ARMANI在2024春夏系列男裝靈感來源...

手刀快搶！ 阿里山小火車化身月老 牽紅線送蜜月厚禮

阿里山小火車首次化身月老，今年七夕在海拔1403公尺列車上，舉辦單身男女聯誼活動，串起男、女姻緣線，覓得良緣結婚還送蜜月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦