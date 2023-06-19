手刀快搶！ 阿里山小火車化身月老 牽紅線送蜜月厚禮

阿里山小火車首次化身月老，今年七夕在海拔1403公尺列車上，舉辦單身男女聯誼活動，串起男、女姻緣線，覓得良緣結婚還送蜜月大禮；活動報名自7月1日中午12點至8月1日晚上6點，參加對象限25至45歲未婚單身者，男、女各38人為上限，每人費用2199元。

浪漫列車將到最美的蒂芬妮藍竹崎車站，讓旅客在日式木造車站散步，與2座竹構作品拍照留念，再到奮起湖車站享用午餐；下午培養合作默契，一起尋找吉祥物「鐵鹿站長」，再到水社寮車站為心儀對象寫下寄情信件，把握最後談心時光共享下午茶，為慢熟感情持續加溫。

林鐵及文資處表示，參加本次月老主題列車旅客，雙方在活動後2年內結婚，憑證明文件至林鐵及文資處綜合企畫科，可額外加贈鐵定成功道釘禮盒、助孕旺運貫通石文創商品、阿里山號雙人來回蜜月車票，為配對成功遊客送上真誠祝福，蜜月回訪充滿回憶的阿里山之旅。