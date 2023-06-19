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華航9月新開台北-熊本航線 限量促銷來回最低4780起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航將於 9 月 18 日起開航台北-熊本航線，每周提供2 班往返服務。圖/華航提供
華航將於 9 月 18 日起開航台北-熊本航線，每周提供2 班往返服務。圖/華航提供

華航空看好國人赴日旅遊與商務需求持續增加，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每周2班往返服務，搭配每周14班的台北-福岡航線，旅客進出九州更為多元方便。慶祝台北-熊本開航，華航推出前三班專屬優惠，經濟艙來回約TWD6,840元起 (未稅)，華夏會員如於華航官網購票搭配哩程折抵，可享最低約TWD4,780元起 (未稅)，萬元有找輕鬆成行。

中華航空表示，疫後旅遊快速復甦，自今年三月起，已因應市場需求飛航多班台北-熊本包機服務旅客。考量熊本除了具備豐富的觀光資源，也是日本半導體產業聚集地，華航決定新闢台北-熊本定期航班，深耕兩地觀光、經貿及文化交流的潛力市場。

華航指出，台北-熊本航線每周一、五以區域線主力新機種A321neo執飛，出發航班CI-194於14時30分從桃園機場起飛，當地時間17時35分抵達熊本機場；回程航班CI-195於當地晚間18時35分起飛，台灣時間19時50分返抵桃園機場。華航A321neo客機領先國內業界，擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、機上高速 Wi-Fi 與免費文字簡訊等特色，提供旅客寬敞舒適的客艙服務。

熊本位於九州的中心，擁有悠久的歷史文化及豐富的自然景觀，作為日本三大名城之一的熊本城，經歷數次重建依然壯麗，且晝夜各有不同風貌。不可錯過的還有阿蘇火山，旅客可近距離觀賞世界最大的破火山口，感受地球的呼吸，震撼景緻是當地獨具魅力的風光特色。同時，火山口湧出的地下泉水，水質醇厚甘甜，有著「水之鄉」的美譽，白川水源更被譽為日本最好喝的水，做出來的料理別具美味，周邊的秘境溫泉也是放鬆身心的好去處。跨越時代傳承百年至今的「肥後象嵌」技術，融合獨特的美感，也是熊本當地極具代表性的傳統工藝。

華航長期經營台日航線，目前疫後航班規模已恢復至每周超過 100 班次來回，並依當地服務能量持續增班與拓展航網，提供更綿密的飛航選擇。開闢台北-熊本航線後，旅客亦可搭配福岡進出，體驗熊本的古城風華與自然絕景，同時享受福岡融合現代的都市魅力和美食饗宴，深度暢遊九州地區的多元風貌。

熊本 華航 桃園機場

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