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最後加碼1,000組！一蘭拉麵3D造型悠遊卡下午3點再開賣
一蘭拉麵3D造型悠遊卡月初首波開賣秒殺售罄，粉絲狂敲碗問哪裡還有貨，PChome 24h購物稍早宣布緊急追加最後1,000組「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，於6月19日下午3點準時開賣，粉絲們除了搶購，還可以抓緊618年中慶最後2天賺取好康回饋，即日起至7月17日10:59購買指定食品滿99元，登記再抽Sodastream Spirit時尚款自動扣瓶氣泡水機。
PChome 24h購物全通路獨家開賣「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，以經典拉麵碗等比例縮小88倍的超Ｑ造型，製作精巧又實用，在各大社群掀起討論潮，6月8日開賣當天更創下3分鐘完銷1,000組的佳績。
為了滿足粉絲收藏心願，PChome 24h購物誠意加碼最後1,000組「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，新增2款一共9款商品組合，消費者可自由選擇喜歡的一蘭麵條品項及醬汁口味，每款組合均搭贈「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，售價979～1,559元，此波銷售完畢後將不再補貨，上次手慢的民眾這次一定要準時下單。
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