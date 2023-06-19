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星巴克「第二杯半價」來了！連續兩天、星冰樂也在內
星巴克繼6月19日（一）推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」的「買一送一」優惠後，緊接著在6月20、21日兩天，接力推出「準備夏日旅行，出發前一起喝咖啡吧！第二杯半價」優惠，活動期間購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。
在優惠品項方面，星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、冷萃咖啡系列，都在優惠範圍內，須依各門市現貨為準，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價、2杯支付半價），並限當場一次領取。
這次活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，但高鐵門市、國道休息站門市、風景名勝景點…等參與其中。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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