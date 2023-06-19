快訊

遺產三兄妹搶爭…遺囑寫了卻不具法律效力？ 6個避免「被翻盤」的重要提醒

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

「莒光楷模」憲兵調查官搞外遇 酒後甩傷小三手臂不倫戀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「第二杯半價」來了！連續兩天、星冰樂也在內

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克「第二杯半價」優惠活動，將於6月20、21日兩天，接力登場。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克「第二杯半價」優惠活動，將於6月20、21日兩天，接力登場。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克繼6月19日（一）推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」的「買一送一」優惠後，緊接著在6月20、21日兩天，接力推出「準備夏日旅行，出發前一起喝咖啡吧！第二杯半價」優惠，活動期間購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。

在優惠品項方面，星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、冷萃咖啡系列，都在優惠範圍內，須依各門市現貨為準，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價、2杯支付半價），並限當場一次領取。

這次活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，但高鐵門市、國道休息站門市、風景名勝景點…等參與其中。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布6月20、21日兩天，推出「準備夏日旅行，出發前一起喝咖啡吧！第二杯半價」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布6月20、21日兩天，推出「準備夏日旅行，出發前一起喝咖啡吧！第二杯半價」優惠。圖／摘自星巴克官網。

咖啡 星巴克

延伸閱讀

2023夏季不可錯過的限定聯名商品：從LAWSON招牌桌燈、星巴克PORTER背包到可爾必思銀河玻璃杯！

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、這次不含星冰樂

補班小確幸！盤點14家「咖啡、手搖優惠」：霜淇淋買一送一、星巴克全品項第二杯半價

天天有優惠！星巴克「6月外送總整理」：星沁爽優惠價、星冰樂買1送1、經典飲品兩杯199元

相關新聞

最後加碼1,000組！一蘭拉麵3D造型悠遊卡下午3點再開賣

一蘭拉麵3D造型悠遊卡月初首波開賣秒殺售罄，粉絲狂敲碗問哪裡還有貨，PChome 24h購物稍早宣布緊急追加最後1,00...

星巴克「第二杯半價」來了！連續兩天、星冰樂也在內

星巴克繼6月19日（一）推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」的「買一送一」優惠後，緊接著在6月20、21日兩天，接...

美得令人嘆息！克林姆「持扇的女子」估25億創歐洲紀錄

今夏適逢倫敦國家肖像美術館重開，倫敦蘇富比27日舉行的現當代藝術晚拍將以肖像畫為主題，帶來「Face to Face」系...

訪托斯卡尼 品味貴族之旅

跟著有行旅的步伐，走訪義大利中南部托斯卡尼地區，此處有時尚品牌的永續度假莊園、國寶雕塑大師酒莊與義版米其林紅蝦主廚。同時...

必比登雞湯！北投第一間「雙月食品社」7月開幕

喜歡喝雞湯嗎？已經連續多年獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」，即將首度進駐台北北投，開設品牌第8間門市。未來北投的居民...

燦坤應援大學新鮮人 買M2版MacBook Air送近5千大禮包

迎接畢業季，燦坤瞄準新鮮人需求，特別祭出升大學必備3C商品獨家優惠，即日起至6月30日止，全通路指定筆電/桌機下殺4.7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦