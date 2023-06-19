美得令人嘆息！克林姆「持扇的女子」估25億創歐洲紀錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
古斯塔夫・克林姆遺作「持扇的女子」，27日將在倫敦蘇富比現當代藝術晚間拍賣上拍，預期成交價約6500萬英鎊（25.5億台幣）。圖／蘇富比提供
古斯塔夫・克林姆遺作「持扇的女子」，27日將在倫敦蘇富比現當代藝術晚間拍賣上拍，預期成交價約6500萬英鎊（25.5億台幣）。圖／蘇富比提供

今夏適逢倫敦國家肖像美術館重開，倫敦蘇富比27日舉行的現當代藝術晚拍將以肖像畫為主題，帶來「Face to Face」系列，包括孟克、賈科梅蒂等大師的傑作，領銜拍品為象徵主義大師克林姆(Gustav Klimt)的「持扇的女子」，預估成交價為6500萬英鎊（ 約25億台幣），預料將打破莫內「睡蓮池」2008年在倫敦佳士得拍得的4090萬英鎊，成為史上歐洲拍賣會畫作成交價最高紀錄。

1918年，克林姆因感染流感引發肺炎驟逝，畫架上仍擺放著兩幅遺作，一幅便是「持扇的女子」。當時正值克林姆藝術生涯的顛峰，他敢於用充滿實驗性的筆觸創作肖像畫。「持扇的女子」也展現克林姆對中國和日本文化的著迷。他在畫中採用許多中式圖案，包括鳳凰與蓮花，女子的姿勢和神情則明顯受到日本浮世繪美人畫的影響。

好萊塢電影「名畫的控訴」，描述奧地利猶太人瑪麗亞透過訴訟，成功向奧地利美景宮美術館爭回遭納粹巧取豪奪的克林姆代表作「艾蒂兒肖像一號」，這幅畫被稱為「奧地利的蒙娜麗莎」。「持扇的女子」和「艾蒂兒肖像一號」同屬克林姆的「黃金時期」，此時期的克林姆將模特兒如偶像般呈現於金色織錦形狀之中，而「持扇的女子」更是融入整個金色背景，美得令人嘆息。

倫敦蘇富比印象派和現代藝術晚間拍賣負責人湯瑪士(Thomas Boyd Bowman)表示，這幅肖像畫的美麗和感性在於細節：藍色和粉紅色點使模特兒的皮膚更有生氣，纖長的睫毛和噘起的嘴唇讓她的臉看起來更有個性。「克林姆自由恣意地在畫布上描繪了一個絕美的女人。她挑逗微露的香肩結合了沉著和安靜的自信，產生了驚人的效果。」

古斯塔夫・克林姆遺作「持扇的女子」，27日將在倫敦蘇富比現當代藝術晚間拍賣上拍，預期成交價約6500萬英鎊（25.5億台幣）。圖／蘇富比提供
古斯塔夫・克林姆遺作「持扇的女子」，27日將在倫敦蘇富比現當代藝術晚間拍賣上拍，預期成交價約6500萬英鎊（25.5億台幣）。圖／蘇富比提供

倫敦 奧地利 美術館

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