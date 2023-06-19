必比登雞湯！北投第一間「雙月食品社」7月開幕
喜歡喝雞湯嗎？已經連續多年獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」，即將首度進駐台北北投，開設品牌第8間門市。未來北投的居民想要品嚐招牌的雞湯，也將更為便利。
自2010年創立的「雙月食品社」，店內提供有麵食、滷味與多種養生湯品，2018年起，就已經連續獲得米其林必比登推薦。其中招牌的雞湯，標榜採用雞骨架慢燉8小時以上，並以湯肉分離煮法，搭配上溫體仿土雞雞腿肉，藉此保持肌肉的彈牙口感，並且也會加入高山高麗菜以維持營養均衡。
為了方便讓長輩、產後媽媽等族群方便享用養生雞湯，因此雙月店址多選擇在醫院附近，包括在台大醫院、博仁醫院、台安醫院週邊均有門市。現在共有青島、濟南、光復、八德、森林公園、南港與板橋店，而且部份店家的菜單也有所差異。
即將開幕的「雙月食品社 北投店」，目前已經進入人才招募的階段，預計7月即將開幕，將會是雙月首度插旗北投。屆時店內是否會推出獨家產品，或是提供開幕限時優惠，仍待官方正式公佈。
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