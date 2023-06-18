燦坤應援大學新鮮人 買M2版MacBook Air送近5千大禮包

迎接畢業季，燦坤瞄準新鮮人需求，特別祭出升大學必備3C商品獨家優惠，即日起至6月30日止，全通路指定筆電/桌機下殺4.7折起，指定款Windows筆電舊換新最高可享21,700元的現金折抵優惠，加碼再送估價金額10%。燦坤線上購物另推出全新「新鮮人專區」，針對不同階段的新鮮人提供3C推薦選物優惠。

筆電系列首推聯想IdeaPad Gaming3筆記型電腦15.6吋螢幕搭載intel 12代處理器，活動專案價25,990元，搭舊換新專案享最低價2,290元起。指定款MacBook Air M2會員價35,900元，買就送價值4,760元的大禮包，內含筆電包、7合1 Type-C Hub、保護貼， 符合教育價資格可再現折3,300元。

桌機則推薦Acer Aspire桌上型主機搭配27型IPS液晶顯示器組合，活動期間下殺7.7折，組合專案價只要19,900元，現省5,990元；螢幕主推燦坤獨家販售顯示器，Asus 27吋超低藍光護眼顯示器專案價3,588元、三星24型電競顯示器專案價3,990元，額外加購防毒軟體活動價只要499元。活動期間凡購買任一款筆電/桌機，即享指定螢幕加購價優惠，Acer 22吋超薄螢幕加購價1,999元、微星24吋專業顯示器加購價2,990元、HP 24吋窄邊框美學螢幕顯示器加購價3,990元。

除了筆電、桌機，現代學生日常上課少不了的還有輕巧便攜的平板，即日起購買11吋iPad Pro 128GB享專案價26,486元，再送市價1,280元的保護貼；三星S7 FE WIFI、S8 WIFI平板，登錄獨家送「全星守護行動裝置全機保障二年期」。羅技也將從6月19日起推出品牌週活動，單品滿3,000元即可現折150元，主打超薄無線鍵鼠組珍珠白專案價1,390元，進階用戶可選羅技PRO無線電競滑鼠專案價3,090元，還有羅技G413 SE機械式遊戲鍵盤專案價1,490元。