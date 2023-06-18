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獨／從小吃到大！陪伴景美人33年的回憶 「我家牛排」興隆店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
我家牛排是許多人的青春回憶。圖／擷取自我家牛排粉絲頁
我家牛排是許多人的青春回憶。圖／擷取自我家牛排粉絲頁

回憶又少一間！位於台北興隆路上的「我家牛排（興隆店）」，在今日（6月18日）正式停業，結束在地經營33年的歷史。對於景美、萬隆一代的居民而言，從小吃到大的滋味，如今也只能留存在記憶之中。

自1987開業至今的「我家牛排」，從台北市合江街起家，主打價格親民的牛排餐點，是許多六、七年級生的青春回憶。近年隨著消費習慣改變，我家牛排也積極轉型，提供自助吧吃到飽等服務，全台各大主要城市均有分店，甚至在今年宣告進駐Global Mall 林口A9，開設首間百貨門市。

諸多分店中。位於興隆路一段的「興隆店」，創業至今已有33年的歷史，陪伴許多在地居民度過青春時光，也是附近學子們的用餐好去處。但傳出因租約到期的因素，在6月18日劃下句點。資訊傳出後，許多民眾也感到十分不捨。

我家牛排興隆店傳出歇業訊息，結束33年的歷史。圖／擷取自GOOGLE MAP
我家牛排興隆店傳出歇業訊息，結束33年的歷史。圖／擷取自GOOGLE MAP

牛排 吃到飽

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