獨／從小吃到大！陪伴景美人33年的回憶 「我家牛排」興隆店熄燈

回憶又少一間！位於台北興隆路上的「我家牛排（興隆店）」，在今日（6月18日）正式停業，結束在地經營33年的歷史。對於景美、萬隆一代的居民而言，從小吃到大的滋味，如今也只能留存在記憶之中。

自1987開業至今的「我家牛排」，從台北市合江街起家，主打價格親民的牛排餐點，是許多六、七年級生的青春回憶。近年隨著消費習慣改變，我家牛排也積極轉型，提供自助吧吃到飽等服務，全台各大主要城市均有分店，甚至在今年宣告進駐Global Mall 林口A9，開設首間百貨門市。