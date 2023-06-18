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影／Valentino 2024春夏各種意義上回歸原點 探索男性特質
「回到原點」是由范倫鐵諾（Valentino）創意總監Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino The Narratives」2024春夏男裝系列的主題。在經歷過多年在女裝周舉辦男女混合走秀後，Valentino今年重新回歸米蘭男裝周，向1985年品牌創辦人Valentino Garavani於此地登場的第一場Valentino男裝秀致敬。
Piccioli透過服裝語彙，探索「男性」（masculinity）這個由社會建構而成的概念，在經歷後現代的解構後可以有怎麼樣的新觀點與新詮釋。在網路爆紅的現象級18歲創作歌手d4vd現場演唱中，模特兒展演一系列全新的男裝作品，以永不過時的男裝元素如西裝、百慕達短褲、長大衣等最能展現男性氣質的正裝為基調，但寬鬆的肩線、長至手肘的短袖袖長、以及腰線合身但褲腳鬆垮的長褲顯得輕鬆隨性。純棉面料—斜紋棉、彈力棉、 雙層棉的選用，甚至是刻意以丹寧材質製作的整套正裝，更顯青春與活力。
象徵生命稍縱即逝、變化無常的花朵，以各種不同的形式出現在服裝和配件單品上：有的是大片的印花，有的呈現立體刺繡，也有的花朵取代傳統男裝的領帶妝點襯衫領口；然而更多的花朵是以布料或皮革方式拼組而成，筆直延伸的花莖，靈感來自金繼（Kintsugi），是以漆把碎片黏合，並在漆上灑上金粉的日式傳統器皿修補工藝。
配件與服裝上也印上美國小說家柳原漢雅傑作「渺小一生」的標語，以更為直接不婉轉的方式刻畫重生的主題。配件以極大或極小的比例成為穿著的焦點，包括小到裝不下東西的「小廢包」型手拿包和大型皮革托特包，以及一系列與日本尼龍包品牌Porter合作的街頭風單品。
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