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影／Valentino 2024春夏各種意義上回歸原點 探索男性特質

聯合報／ 記者孫曼／台北即時報導
由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino The Narratives」2024春夏男裝系列。圖／范倫鐵諾提供
由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino The Narratives」2024春夏男裝系列。圖／范倫鐵諾提供

「回到原點」是由范倫鐵諾（Valentino）創意總監Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino The Narratives」2024春夏男裝系列的主題。在經歷過多年在女裝周舉辦男女混合走秀後，Valentino今年重新回歸米蘭男裝周，向1985年品牌創辦人Valentino Garavani於此地登場的第一場Valentino男裝秀致敬。

新任品牌大使楊洋出席Valentino 2024春夏男裝系列大秀。圖／范倫鐵諾提供
新任品牌大使楊洋出席Valentino 2024春夏男裝系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

Piccioli透過服裝語彙，探索「男性」（masculinity）這個由社會建構而成的概念，在經歷後現代的解構後可以有怎麼樣的新觀點與新詮釋。在網路爆紅的現象級18歲創作歌手d4vd現場演唱中，模特兒展演一系列全新的男裝作品，以永不過時的男裝元素如西裝、百慕達短褲、長大衣等最能展現男性氣質的正裝為基調，但寬鬆的肩線、長至手肘的短袖袖長、以及腰線合身但褲腳鬆垮的長褲顯得輕鬆隨性。純棉面料—斜紋棉、彈力棉、 雙層棉的選用，甚至是刻意以丹寧材質製作的整套正裝，更顯青春與活力。

以高級訂製服聞名的立體花卉與刺繡工藝。圖／范倫鐵諾提供
以高級訂製服聞名的立體花卉與刺繡工藝。圖／范倫鐵諾提供

象徵生命稍縱即逝、變化無常的花朵，以各種不同的形式出現在服裝和配件單品上：有的是大片的印花，有的呈現立體刺繡，也有的花朵取代傳統男裝的領帶妝點襯衫領口；然而更多的花朵是以布料或皮革方式拼組而成，筆直延伸的花莖，靈感來自金繼（Kintsugi），是以漆把碎片黏合，並在漆上灑上金粉的日式傳統器皿修補工藝。

與Porter合作的尼龍包系列也推出超迷你手拿「小廢包」。圖／范倫鐵諾提供
與Porter合作的尼龍包系列也推出超迷你手拿「小廢包」。圖／范倫鐵諾提供

配件與服裝上也印上美國小說家柳原漢雅傑作「渺小一生」的標語，以更為直接不婉轉的方式刻畫重生的主題。配件以極大或極小的比例成為穿著的焦點，包括小到裝不下東西的「小廢包」型手拿包和大型皮革托特包，以及一系列與日本尼龍包品牌Porter合作的街頭風單品。

晚裝出現以丹寧材質打造的全套西裝和場外套，內襯刻意採用緞面材質，讓人
晚裝出現以丹寧材質打造的全套西裝和場外套，內襯刻意採用緞面材質，讓人
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕。圖／范倫鐵諾提供
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli謝幕。圖／范倫鐵諾提供
與Porter合作的尼龍包，裝飾滿版品牌logo圖案。圖／范倫鐵諾提供
與Porter合作的尼龍包，裝飾滿版品牌logo圖案。圖／范倫鐵諾提供
花朵圖案以撞色或同色方式出現在各種單品上。圖／范倫鐵諾提供
花朵圖案以撞色或同色方式出現在各種單品上。圖／范倫鐵諾提供
最後一套服裝和開秀第一套服裝同樣是全白的短褲西裝，但壓軸的西裝上綴買了盛開的白色花朵，充滿寓意。圖／范倫鐵諾提供
最後一套服裝和開秀第一套服裝同樣是全白的短褲西裝，但壓軸的西裝上綴買了盛開的白色花朵，充滿寓意。圖／范倫鐵諾提供
多款服裝配件上印有摘自柳原漢雅名作「渺小一生」的文句。圖／范倫鐵諾提供
多款服裝配件上印有摘自柳原漢雅名作「渺小一生」的文句。圖／范倫鐵諾提供
花朵是生命力的象徵，也在這系列中成為刻畫重生的重要符碼。圖／范倫鐵諾提供
花朵是生命力的象徵，也在這系列中成為刻畫重生的重要符碼。圖／范倫鐵諾提供
超迷你手拿「小廢包」。圖／范倫鐵諾提供
超迷你手拿「小廢包」。圖／范倫鐵諾提供
西裝褲裙搭配長外套。圖／范倫鐵諾提供
西裝褲裙搭配長外套。圖／范倫鐵諾提供
大片鮮豔的印花圖案探索何謂「男性氣質」。圖／范倫鐵諾提供
大片鮮豔的印花圖案探索何謂「男性氣質」。圖／范倫鐵諾提供
多款服裝配件上印有摘自柳原漢雅名作「渺小一生」的文句，例如此西裝上寫著「我們很老，卻又變年輕了。 」圖／范倫鐵諾提供
多款服裝配件上印有摘自柳原漢雅名作「渺小一生」的文句，例如此西裝上寫著「我們很老，卻又變年輕了。 」圖／范倫鐵諾提供
配件包款以及大或極小的比例和鮮豔的色彩成為視覺重點。圖／范倫鐵諾提供
配件包款以及大或極小的比例和鮮豔的色彩成為視覺重點。圖／范倫鐵諾提供

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