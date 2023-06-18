單瓶79萬元！皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款 全球限量500瓶

皇家禮炮隨著英王查爾斯三世登基，推出「皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款」，盛裝於英國知名水晶品牌Dartington深藍水晶瓶身，再搭配以西敏寺為靈感所設計的精緻藝術木盒，全球獨家限量500瓶，官方建議售價78萬8,888元；在迎接新英國國王查爾斯三世登基的此刻發行，更顯意義非凡。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，以過去70年的調配方針為基礎，精選出53種以上珍稀的高年份麥芽威士忌和穀物威士忌，其中甚至包含史翠艾拉（Strathisla）酒廠於1962年陳釀至今的「加冕桶Coronation Cask」頂級珍稀原酒，將酒液放入初次填裝的Oloroso雪莉桶中進行2年以上熟成，賦予更豐富的風味層次；過程中不加任何一滴水，最後以罕見的酒精濃度52.3%原桶強度裝瓶，忠實呈現極繁珍釀的原始風味。「53」種以上高年份酒液也巧妙呼應伊莉莎白女王加冕，同時也是皇家禮炮誕生的1953年，可說在繼往與開來之間，做了最高雅的承繼。

酒液以英國知名水晶製造商Dartington Crystal製作的水晶瓶身盛裝。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歷代英國王室依循於倫敦西敏寺進行加冕儀式達900年以上的傳統，新酒款頂級木盒以西敏寺大教堂雄偉的哥德式建築為靈感，其中多達15款精巧手繪畫作的細節，分別可見皇冠、頭盔、老鷹及火龍等代表領導者無懼挑戰、勇猛威武的經典元素，而薊花與威爾斯水仙花，則意寓皇室永垂不朽、不斷突破新生；左右盤踞於木盒兩側、引人矚目的獅王與獨角獸，則藉由獅王意象，展現繼位者充滿力量與勇氣的開創精神。

「皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款」以罕見的酒精濃度52.3%原桶強度裝瓶，全球獨家限量500瓶，官方建議售價78萬8,888元。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒液以英國知名水晶製造商Dartington Crystal製作的水晶瓶身盛裝，深藍色的瓶身散發出高貴莊重的氣質，如同帝國皇冠上鑲嵌的聖愛德華藍寶石，瓶身周圍的美麗藝術圖案，彷彿走進舉行加冕儀式近千年的西敏寺。

為慶祝國王查爾斯三世登基大典這光榮的一刻，尼泊爾的登山嚮導Ang Dorjee Sherpa，在由Guy Cotter領導的登山團隊偕同下，於2023年5月23日將「皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款」，帶領至世界最高峰聖母峰，象徵著皇家禮炮至高的品牌高度及慶祝新時代的蒞臨。此瓶珍貴酒液將於私人拍賣會場上競標，拍賣的收入將捐贈於人道主義慈善機構，致力於改善當地尼泊爾社區的健康和教育。

「皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款」，登上世界最高峰聖母峰。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康