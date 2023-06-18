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克里斯潘恩現身2024春夏米蘭男裝周 變身優雅貴公子站台Ralph Lauren發表會

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝，美國男星克里斯潘恩（左）也特別現身捧場。圖／摘自twitter、Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝，美國男星克里斯潘恩（左）也特別現身捧場。圖／摘自twitter、Ralph Lauren提供

Ralph Lauren睽違四年，重返米蘭男裝周，發表2024春夏頂級紫標（Purple Label）系列男裝。而與品牌關係良好的美國男星克里斯潘恩（Chris Pine）也特別現身捧場，以深藍條紋西裝外套搭配休閒無領白襯衫，呈現優雅貴公子風範，呼應了Ralph Lauren一直以來的從容姿態。

美國經典時裝品牌Ralph Lauren再度選在米蘭男裝周期間，曝光了Purple Label系列2024春夏男裝。以「低調奢華」風格著稱的Purple Label系列，在這季以「夏天穿搭就是有種休閒率性，和煦日光與浪漫仲夏夜勾勒出從容優雅的姿態」為出發；RALPH LAUREN先生也提到「我設計的這系列就是反映這種精神，在低調中流露迷人的魅力，奠定不受四季限制的個人風格」。於是品牌選在具有歷史的富豪大宅院邸中，以靜態展演的方式來呈現一貫的精緻生活樣貌，吸引了包括克里斯潘恩、英國男星Rupert Friend等人前往參與，並展現出成熟男性的穿搭魅力。

Ralph Lauren選在米蘭具有歷史的富豪大宅院邸中發表Purple Label 2024春夏系列男裝，以靜態展演的方式來呈現一貫的精緻生活樣貌。圖／摘自Ralph Lauren instagram
Ralph Lauren選在米蘭具有歷史的富豪大宅院邸中發表Purple Label 2024春夏系列男裝，以靜態展演的方式來呈現一貫的精緻生活樣貌。圖／摘自Ralph Lauren instagram

Purple Label春夏系列聚焦歐洲傳統工藝，靈感源自陽光普照的義大利阿瑪菲海岸 (Amalfi coast) 展開的浪漫旅程，以海風吹拂的秀麗風景與古老別墅形成一幅教人百看不厭的恬靜景色為背景，帶出歷久不衰的設計。Ralph Lauren利用經典面料、亞麻布和真絲混紡交織成豐富色調，滿足了觸感與視覺體驗。而招牌的晚裝利用俐落剪裁呈現，還提供了各種亮色面料選擇，同時藉由寬鬆亞麻線衫、老爺長褲和具鮮艷色彩和花卉圖案的泳裝，凸顯度假氛圍，並讓細膩工藝自然融入經典美式設計風格。

Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在米蘭發表Purple Label 2024春夏系列男裝。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label 2024春夏系列招牌的晚裝利用俐落剪裁呈現，還提供了各種亮色面料選擇。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Purple Label 2024春夏系列招牌的晚裝利用俐落剪裁呈現，還提供了各種亮色面料選擇。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label 2024春夏系列具鮮艷色彩和花卉圖案的泳裝，凸顯度假氛圍。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Purple Label 2024春夏系列具鮮艷色彩和花卉圖案的泳裝，凸顯度假氛圍。圖／Ralph Lauren提供

品牌 米蘭 義大利

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