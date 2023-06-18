加了鬼椒＋柑橘！新咖哩「朱雀」還有香菜奶油酪梨咖哩

全新咖哩餐廳「朱雀 SUZAKU CURRY SHOP」將於6月19日起，於台北武昌街開設首間門市。店內標榜以獨門配方的「朱雀．辛口柑橘」、「朱雀．原味甘口」等咖哩醬，提供野菜咖哩、牛肉咖哩等品項，甚至還有晚間限定的「香菜奶油酪梨咖哩」，帶給咖哩愛好者豐富的選擇。

「朱雀」首店位於Alife WCH一樓的Aplace空間。店內的咖哩醬是由超過12種香料調配而成，其中「原味甘口」咖哩醬為台式與日式歐風的融合，使用大量洋蔥、蕃茄、薑、蒜等食材，還有薑黃、香菜籽、豆蔻、丁香等辛香料調配，尾韻帶有蕃茄的酸甜。另款「辛口柑橘」則是以原味甘口為基底，再加入鬼椒、柑橘醬，升級成為「辛口柑橘」，帶有圓潤的辣度與柑橘香氣。

店內依照主餐搭配，提供野菜、雞肉、牛肉、綜合牛雞等品項。其中雞肉咖哩選用雞腿肉並以反轉式舒肥法處理，表面還以噴槍炙燒，每份230元起。牛肉咖哩則是將牛肋條搭配牛筋熬煮，並添加香料、咖哩醬汁增添風味，每份250元起。至於晚間限定的「香菜奶油酪梨咖哩」，將香菜切碎後搭配奶油、堅果，還有配上酪梨切片與辛口咖哩醬，帶來豐富的層次滋味，每份280元。