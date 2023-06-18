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羨慕台中人！The North Face全台首間探索概念店開幕 打造獨家微型探索生態箱、The North Face Lab

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face日前於台中LaLaport購物中心成立全台首間探索概念店。圖／The North Face提供
The North Face日前於台中LaLaport購物中心成立全台首間探索概念店。圖／The North Face提供

戶外機能裝備王者的The North Face日前於台中LaLaport購物中心成立全台首間探索概念店，除了備妥各式新品，還打造了獨家的微型探索生態箱、The North Face Lab等，讓消費者五感沉浸式購物體驗；再度攜手洛杉磯品牌Online Ceramics的夏季聯名系列，也在店中搶先曝光！

The North Face以高科技跟走入山林為概念，打造首間探索概念店，更是品牌在台的最高規格店型。因此當走進走入The North Face探索概念店時，首先映入眼簾的就是多座LED螢幕不斷播放著當季的探索新故事。同時品牌也在店內打造首座微型生態圈，以微縮模型呈現出正在露營、爬山健行、越野跑或是抱石攀登的人們，還即時投射中部地區天氣及溫濕度數據，伴隨著以動畫呈現出大雨或是艷陽天影像，讓到訪的消費者們掌握戶外天氣狀況，結合品牌夏季商品，塑造出實體銷售型態。

探索概念店開幕時前往朝聖的J.Sheon就相中Online Ceramics夏季聯名系列多款新品。圖／The North Face提供
探索概念店開幕時前往朝聖的J.Sheon就相中Online Ceramics夏季聯名系列多款新品。圖／The North Face提供

為讓消費者有沉浸式購物體驗，The North Face還在探索概念店中妝點林間香氣伴隨蟲鳴鳥叫以及微風穿過樹梢的音效，感受如身處山林之中情境。同時，店中更設置全台首個The North Face Lab，未來將在這個場域以各式活動或講座分享探索新知，並展出最新的品牌產品及科技。而在The North Face探索概念店中，不僅能試穿包含Urban Exploration支線在內的不同服裝，感受具有防曬及防風、防雨等性能的各式機能材質。品牌二度攜手Online Ceramics夏季聯名系列也搶先曝光，在探索概念店開幕時前往朝聖的J.Sheon就表示「聯名款服裝配色超跳，充滿美式復古圖騰的印花和文字，給人耳目一新的感覺。還有首次發行的露營箱，就覺得很帥氣，露營之外也能當作居家收納使用，馬上就想下訂帶回家」。

The North Face台中探索概念店有著獨家的微型生態圈，以微縮模型呈現出正在露營、爬山健行、越野跑或是抱石攀登的人們。圖／The North Face提供
The North Face台中探索概念店有著獨家的微型生態圈，以微縮模型呈現出正在露營、爬山健行、越野跑或是抱石攀登的人們。圖／The North Face提供

The North Face台中探索概念店，設置全台首個The North Face Lab，未來將在這個場域以各式活動或講座分享探索新知。圖／The North Face提供
The North Face台中探索概念店，設置全台首個The North Face Lab，未來將在這個場域以各式活動或講座分享探索新知。圖／The North Face提供

走入The North Face探索概念店時，首先映入眼簾的就是多座LED螢幕不斷播放著當季的探索新故事。圖／The North Face提供
走入The North Face探索概念店時，首先映入眼簾的就是多座LED螢幕不斷播放著當季的探索新故事。圖／The North Face提供

The North Face與Online Ceramics夏季聯名系列露營箱，6,880元。圖／The North Face提供
The North Face與Online Ceramics夏季聯名系列露營箱，6,880元。圖／The North Face提供

The North Face與Online Ceramics夏季聯名系列長袖T恤，3,380元。圖／The North Face提供
The North Face與Online Ceramics夏季聯名系列長袖T恤，3,380元。圖／The North Face提供

品牌 露營 LaLaport

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