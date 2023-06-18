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老宅咖啡＋1！王策咖啡進駐台中五權西路老屋

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
保留屋頂木質樑柱，巧妙融合新舊元素。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
保留屋頂木質樑柱，巧妙融合新舊元素。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。

由世界沖煮大賽（WBrC）王策所創設的的咖啡品牌VWI，於兩年半前初次進駐台中，與MOT明日選品合作，在草悟道商圈開設「VWIII」，展開與台中的連結。2023年6月，VWI搬進台中國美館一帶的五權西路商圈，選擇了一棟兩層樓老宅，以「VWI COFFEE HOUSE」的嶄新型態，將更完整的VWI體驗帶給台中的民眾。

搬遷到新據點的VWI台中店，因應空間的完整性，名稱上從「VWIII」改為「COFFEE HOUSE」，更能傳達出咖啡館的意象，這也是第一個長期營運的「VWI COFFEE HOUSE」，即日起進入試營運。

若有到過台北復興南路的VWI創始店，站在「VWI COFFEE HOUSE門口」，可能會有一種踏入品牌創始店的既視感。因為「VWI COFFEE HOUSE」的大門，正是當年VWI創始店的門，王策秉持希望可永續利用的理念，創始店搬遷時，保留了部分可再利用元件，一部分成為台北忠孝店的骨幹，一部分則變成台中店的外衣。王策笑稱，這些是創始店的「分靈體」，將品牌希望透過咖啡與人交流的精神，保留在每間店鋪中。

「VWI COFFEE HOUSE」簡約的外牆沒有過多的裝飾，內部隱約透出溫暖的燈光，以及咖啡微微氤氳的蒸汽，無法一語道出到底屬於何種風格，這就是一貫的VWI－融合台灣與西方的元素，一如主理人王策融合台灣與英國的背景般。

除了空間體驗，飲品及餐點的內容也更豐富。招牌提拉米蘇使用的是VWI的濃縮咖啡製作，是店內高人氣甜點，另外還有2至3款隨季節更換的甜點可選擇；至於台中客人一直敲碗期待的鹹點部分，則提供素食者友善的野菇鹹派（奶蛋素），搭配清爽沙拉，成為無負擔的餐食選擇。

在咖啡方面，向來隨著季節更換咖啡品項的VWI，今年夏天精心挑選了哥倫比亞兩個不同產區、不同品種的豆款 ——「水洗粉紅波旁」與「奇洛索」。

「水洗粉紅波旁」，來自薇拉產區，厭氧、乳酸、水洗處理程序，使此款咖啡增添多款層次體驗，雞蛋花與甜桃的香氣，伴隨桂花釀尾韻，果汁般口感包覆口腔，使人意猶未盡。

「奇洛索」則來自考卡產區，儘管一樣為水洗處理，但不同產區、不同品種，這款豆子則是草莓、荔枝般的水果香氣，絲綢般的口感使它的品飲體驗更為細緻。

◎VWI COFFEE HOUSE

．店址：台中市西區五權西六街96巷6號

．電話：04-2376-0886

．營業時間：Mon～Sun 11:00～19:00

「VWI COFFEE HOUSE」將更完整的VWI體驗帶給台中的民眾。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
「VWI COFFEE HOUSE」將更完整的VWI體驗帶給台中的民眾。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
「VWI COFFEE HOUSE」維持VWI一貫的簡約風格，刻意外露的紅磚牆彰顯出老屋特色。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
「VWI COFFEE HOUSE」維持VWI一貫的簡約風格，刻意外露的紅磚牆彰顯出老屋特色。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
「VWI COFFEE HOUSE」大門是當年台北復興南路VWI創始店的大門。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。
「VWI COFFEE HOUSE」大門是當年台北復興南路VWI創始店的大門。圖／VWI COFFEE HOUSE提供。

咖啡館 品牌 人氣甜點

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