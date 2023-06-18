老宅咖啡＋1！王策咖啡進駐台中五權西路老屋

由世界沖煮大賽（WBrC）王策所創設的的咖啡品牌VWI，於兩年半前初次進駐台中，與MOT明日選品合作，在草悟道商圈開設「VWIII」，展開與台中的連結。2023年6月，VWI搬進台中國美館一帶的五權西路商圈，選擇了一棟兩層樓老宅，以「VWI COFFEE HOUSE」的嶄新型態，將更完整的VWI體驗帶給台中的民眾。

搬遷到新據點的VWI台中店，因應空間的完整性，名稱上從「VWIII」改為「COFFEE HOUSE」，更能傳達出咖啡館的意象，這也是第一個長期營運的「VWI COFFEE HOUSE」，即日起進入試營運。

若有到過台北復興南路的VWI創始店，站在「VWI COFFEE HOUSE門口」，可能會有一種踏入品牌創始店的既視感。因為「VWI COFFEE HOUSE」的大門，正是當年VWI創始店的門，王策秉持希望可永續利用的理念，創始店搬遷時，保留了部分可再利用元件，一部分成為台北忠孝店的骨幹，一部分則變成台中店的外衣。王策笑稱，這些是創始店的「分靈體」，將品牌希望透過咖啡與人交流的精神，保留在每間店鋪中。

「VWI COFFEE HOUSE」簡約的外牆沒有過多的裝飾，內部隱約透出溫暖的燈光，以及咖啡微微氤氳的蒸汽，無法一語道出到底屬於何種風格，這就是一貫的VWI－融合台灣與西方的元素，一如主理人王策融合台灣與英國的背景般。

除了空間體驗，飲品及餐點的內容也更豐富。招牌提拉米蘇使用的是VWI的濃縮咖啡製作，是店內高人氣甜點，另外還有2至3款隨季節更換的甜點可選擇；至於台中客人一直敲碗期待的鹹點部分，則提供素食者友善的野菇鹹派（奶蛋素），搭配清爽沙拉，成為無負擔的餐食選擇。

在咖啡方面，向來隨著季節更換咖啡品項的VWI，今年夏天精心挑選了哥倫比亞兩個不同產區、不同品種的豆款 ——「水洗粉紅波旁」與「奇洛索」。

「水洗粉紅波旁」，來自薇拉產區，厭氧、乳酸、水洗處理程序，使此款咖啡增添多款層次體驗，雞蛋花與甜桃的香氣，伴隨桂花釀尾韻，果汁般口感包覆口腔，使人意猶未盡。

「奇洛索」則來自考卡產區，儘管一樣為水洗處理，但不同產區、不同品種，這款豆子則是草莓、荔枝般的水果香氣，絲綢般的口感使它的品飲體驗更為細緻。

◎VWI COFFEE HOUSE

．店址：台中市西區五權西六街96巷6號

．電話：04-2376-0886