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姐挺同志！花蝴蝶瑪麗亞凱莉開金嗓 凡賽斯粉紅包義賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
瑪麗亞凱莉配戴蕭邦高級珠寶於2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典演出。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴蕭邦高級珠寶於2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典演出。圖／蕭邦提供

為慶祝同6月同志驕傲月，許多長期關注相關議題的資深明星都特別出席各種慈善活動表達對LGBTQIA+族群的支持。曾與蕭邦（CHOPARD）攜手並為品牌設計花蝴蝶系列珠寶的跨世紀天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），出席上周於洛杉磯舉辦的2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典，為籌募善款登台演出招牌海豚音，更配戴了華麗的蕭邦鑽石珠寶為演出增色。

歌手艾爾頓強（Elton John）長期活躍於同志運動，並於1992年成立同名愛滋基金會Elton John AIDS Foundation（簡稱EJAF） 期能塑造更有同理心和包容的世界。今年凡賽斯基金會（The Versace Foundation）宣布將自今年起連續五年支持Elton John AIDS Foundation的The Rocket Fund計畫從事各項LGBTQIA+計劃、協助消除愛滋病和相關偏見。品牌更宣布在2023年6月1日至30日同志驕傲月期間，將淺粉色Greca Goddess迷你絎縫肩背包的部分銷售收益撥捐EJAF，以配合LGBTQIA+彩虹旗內代表性向自由的顏色表達支持。

瑪麗亞凱莉配戴蕭邦高級珠寶於2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典演出。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴蕭邦高級珠寶於2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典演出。圖／蕭邦提供
代表Versace Foundation的品牌首席創意總監Donatella Versace支持歌手艾爾頓強發起的The Rocket Fund。圖／凡賽斯提供
代表Versace Foundation的品牌首席創意總監Donatella Versace支持歌手艾爾頓強發起的The Rocket Fund。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金項鍊，鑲嵌39克拉欖尖形切割鑽石與1.78克拉鑽石。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金項鍊，鑲嵌39克拉欖尖形切割鑽石與1.78克拉鑽石。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金耳環，鑲嵌7.92克拉梨形切割鑽石以及4.34克拉鑽石。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金耳環，鑲嵌7.92克拉梨形切割鑽石以及4.34克拉鑽石。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金戒指，鑲嵌3.47克拉欖尖形切割鑽石、梨形切割鑽石與玫瑰切工鑽石。圖／蕭邦提供
瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金戒指，鑲嵌3.47克拉欖尖形切割鑽石、梨形切割鑽石與玫瑰切工鑽石。圖／蕭邦提供

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