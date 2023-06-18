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姐挺同志！花蝴蝶瑪麗亞凱莉開金嗓 凡賽斯粉紅包義賣
為慶祝同6月同志驕傲月，許多長期關注相關議題的資深明星都特別出席各種慈善活動表達對LGBTQIA+族群的支持。曾與蕭邦（CHOPARD）攜手並為品牌設計花蝴蝶系列珠寶的跨世紀天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），出席上周於洛杉磯舉辦的2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典，為籌募善款登台演出招牌海豚音，更配戴了華麗的蕭邦鑽石珠寶為演出增色。
歌手艾爾頓強（Elton John）長期活躍於同志運動，並於1992年成立同名愛滋基金會Elton John AIDS Foundation（簡稱EJAF） 期能塑造更有同理心和包容的世界。今年凡賽斯基金會（The Versace Foundation）宣布將自今年起連續五年支持Elton John AIDS Foundation的The Rocket Fund計畫從事各項LGBTQIA+計劃、協助消除愛滋病和相關偏見。品牌更宣布在2023年6月1日至30日同志驕傲月期間，將淺粉色Greca Goddess迷你絎縫肩背包的部分銷售收益撥捐EJAF，以配合LGBTQIA+彩虹旗內代表性向自由的顏色表達支持。
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