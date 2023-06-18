姐挺同志！花蝴蝶瑪麗亞凱莉開金嗓 凡賽斯粉紅包義賣

為慶祝同6月同志驕傲月，許多長期關注相關議題的資深明星都特別出席各種慈善活動表達對LGBTQIA+族群的支持。曾與蕭邦（CHOPARD）攜手並為品牌設計花蝴蝶系列珠寶的跨世紀天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），出席上周於洛杉磯舉辦的2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典，為籌募善款登台演出招牌海豚音，更配戴了華麗的蕭邦鑽石珠寶為演出增色。

歌手艾爾頓強（Elton John）長期活躍於同志運動，並於1992年成立同名愛滋基金會Elton John AIDS Foundation（簡稱EJAF） 期能塑造更有同理心和包容的世界。今年凡賽斯基金會（The Versace Foundation）宣布將自今年起連續五年支持Elton John AIDS Foundation的The Rocket Fund計畫從事各項LGBTQIA+計劃、協助消除愛滋病和相關偏見。品牌更宣布在2023年6月1日至30日同志驕傲月期間，將淺粉色Greca Goddess迷你絎縫肩背包的部分銷售收益撥捐EJAF，以配合LGBTQIA+彩虹旗內代表性向自由的顏色表達支持。 瑪麗亞凱莉配戴蕭邦高級珠寶於2023年L.A. Pride in The Park遊行盛典演出。圖／蕭邦提供 代表Versace Foundation的品牌首席創意總監Donatella Versace支持歌手艾爾頓強發起的The Rocket Fund。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／凡賽斯提供 瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金項鍊，鑲嵌39克拉欖尖形切割鑽石與1.78克拉鑽石。圖／蕭邦提供 瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金耳環，鑲嵌7.92克拉梨形切割鑽石以及4.34克拉鑽石。圖／蕭邦提供 瑪麗亞凱莉配戴的蕭邦高級珠寶系列18K白金戒指，鑲嵌3.47克拉欖尖形切割鑽石、梨形切割鑽石與玫瑰切工鑽石。圖／蕭邦提供