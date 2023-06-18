北中南Outlets夏季打卡點出招！美式氛圍PK可愛巧虎

夏季來臨Outlet Mall紛紛換上吸睛的主題裝置，提前為暑假暖身。SKM Park Outlets高雄草衙「美國嘉年華」登場，除了與超過20個美式品牌推出聯合促銷，並與暢銷扭蛋「太自由女神」聯名打造話題打卡景點，10米高的巨型「太自由女神」以下腰的姿勢降臨，搞怪的姿勢一推出就掀起討論話題。GLORIA OUTLETS華泰名品城場景則換上美式復古風，打造美式車庫、倉庫，讓民眾輕鬆拿捏美式氛圍拍出美照。三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）以「巧虎環遊世界趣2.0」為主題，在北中南三設施分別打造澳洲、美國西部、非洲三種巧虎冒險之旅。

10米高的「太自由而下腰的女神」座落於SKM Park Outlets戶外購物街區，搞怪、反差萌的姿勢，反而成為吸睛焦點，網友笑說「自由女神壞掉了」但也紛紛表示要特別去拍。同時，也在戶外購物街區打造「自由伸展台」，站在斑馬線上拍張照，背景就是下腰的自由女神，到這逛街同時別忘了與搞怪的自由女神合體展現幽默。

不只如此，進到館內，還有三座1：1將實體扭蛋大型公仔化的打卡點，自由女神分別以下腰、正在交換名片、噴點止汗劑的趣味姿勢呈現，滿足民眾喜歡拍照的樂趣。除了話題性打卡景點，SKM Park Outlets在美國嘉年華檔期也推出機票抽獎，即日起至7月30日持會員卡於全館消費滿3,000元，即可獲得市值10萬元的「紐約雙人來回機票」抽獎機會。

GLORIA OUTLETS華泰名品城最擅長的美式復古場景，今夏又有新話題，分別在一期、三期廣場打造Gloria Garage、Gloria Warehouse兩座美式復古雙地標，成為民眾輕鬆拍出美式氛圍的場域。

三井OUTLET延續去年好篇，再度請出小孩界的天王、爸媽心中可讓小孩乖乖聽話的巧虎大神，北中南三設施推出三大主題「巧虎環遊世界趣2.0」造景，設置超過3米高的大型巧虎氣偶，以及共18座人物公仔現身三井OUTLET。