快訊

遭指涉性騷 羊曉東：決定離開工作崗位 無法跟著玩這齣連續鬧劇

4年滅3校！ 偏鄉怒吼 質疑剝奪孩子受教權

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

北中南Outlets夏季打卡點出招！美式氛圍PK可愛巧虎

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GLORIA OUTLETS華泰名品城、SKM Park Outlets高雄草衙、MITSUI OUTLET PARK紛紛打造吸睛的主題裝置，提前為暑期掀開熱度。圖／GLORIA OUTLETS、SKM Park Outlets、MITSUI OUTLET PARK提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城、SKM Park Outlets高雄草衙、MITSUI OUTLET PARK紛紛打造吸睛的主題裝置，提前為暑期掀開熱度。圖／GLORIA OUTLETS、SKM Park Outlets、MITSUI OUTLET PARK提供

夏季來臨Outlet Mall紛紛換上吸睛的主題裝置，提前為暑假暖身。SKM Park Outlets高雄草衙「美國嘉年華」登場，除了與超過20個美式品牌推出聯合促銷，並與暢銷扭蛋「太自由女神」聯名打造話題打卡景點，10米高的巨型「太自由女神」以下腰的姿勢降臨，搞怪的姿勢一推出就掀起討論話題。GLORIA OUTLETS華泰名品城場景則換上美式復古風，打造美式車庫、倉庫，讓民眾輕鬆拿捏美式氛圍拍出美照。三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）以「巧虎環遊世界趣2.0」為主題，在北中南三設施分別打造澳洲、美國西部、非洲三種巧虎冒險之旅。

10米高的「太自由而下腰的女神」座落於SKM Park Outlets戶外購物街區，搞怪、反差萌的姿勢，反而成為吸睛焦點，網友笑說「自由女神壞掉了」但也紛紛表示要特別去拍。同時，也在戶外購物街區打造「自由伸展台」，站在斑馬線上拍張照，背景就是下腰的自由女神，到這逛街同時別忘了與搞怪的自由女神合體展現幽默。

不只如此，進到館內，還有三座1：1將實體扭蛋大型公仔化的打卡點，自由女神分別以下腰、正在交換名片、噴點止汗劑的趣味姿勢呈現，滿足民眾喜歡拍照的樂趣。除了話題性打卡景點，SKM Park Outlets在美國嘉年華檔期也推出機票抽獎，即日起至7月30日持會員卡於全館消費滿3,000元，即可獲得市值10萬元的「紐約雙人來回機票」抽獎機會。

GLORIA OUTLETS華泰名品城最擅長的美式復古場景，今夏又有新話題，分別在一期、三期廣場打造Gloria Garage、Gloria Warehouse兩座美式復古雙地標，成為民眾輕鬆拍出美式氛圍的場域。

三井OUTLET延續去年好篇，再度請出小孩界的天王、爸媽心中可讓小孩乖乖聽話的巧虎大神，北中南三設施推出三大主題「巧虎環遊世界趣2.0」造景，設置超過3米高的大型巧虎氣偶，以及共18座人物公仔現身三井OUTLET。

三井OUTLET林口店以「環澳大冒險」為主題，打造大堡礁海底隧道、特色彩虹屋，以及可愛無尾熊、袋鼠等代表動物。台中港店「美國西部拓荒大冒險」有著66號公路、牛仔小鎮與採礦列車應景裝置。台南店「非洲草原獵遊大冒險」巧虎站在升空的熱氣球上，下方則是環繞著獅子、斑馬、長頸鹿、狐獴的非洲大草原。

10米高的「太自由而下腰的女神」座落於SKM Park Outlets戶外購物街區。圖／SKM Park Outlets提供
10米高的「太自由而下腰的女神」座落於SKM Park Outlets戶外購物街區。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets戶外購物街區打造「自由伸展台」，站在斑馬線上拍張照，背景就是下腰的自由女神。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets戶外購物街區打造「自由伸展台」，站在斑馬線上拍張照，背景就是下腰的自由女神。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets館內也有三座1：1將實體扭蛋大型公仔化的打卡點。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets館內也有三座1：1將實體扭蛋大型公仔化的打卡點。圖／SKM Park Outlets提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城一期廣場的美式車庫Gloria Garage。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲頁
GLORIA OUTLETS華泰名品城一期廣場的美式車庫Gloria Garage。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲頁
GLORIA OUTLETS華泰名品城三期廣場的美式倉庫Gloria Warehouse。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲頁
GLORIA OUTLETS華泰名品城三期廣場的美式倉庫Gloria Warehouse。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲頁
三井OUTLET「巧虎環遊世界趣2.0」造景，林口店的「環澳大冒險」主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET「巧虎環遊世界趣2.0」造景，林口店的「環澳大冒險」主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET「巧虎環遊世界趣2.0」造景，林口店打造的大堡礁海底隧道。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET「巧虎環遊世界趣2.0」造景，林口店打造的大堡礁海底隧道。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店「巧虎環遊世界趣2.0」造景，與巧虎一起出發66號公路。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店「巧虎環遊世界趣2.0」造景，與巧虎一起出發66號公路。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店「巧虎環遊世界趣2.0」造景，打造巧虎採礦列車。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店「巧虎環遊世界趣2.0」造景，打造巧虎採礦列車。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店以「非洲草原獵遊大冒險」為主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店以「非洲草原獵遊大冒險」為主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店以「非洲草原獵遊大冒險」為主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店以「非洲草原獵遊大冒險」為主題。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

美國 非洲

延伸閱讀

女神壞掉了！高雄草衙最新打卡點「太自由女神」太有梗　網笑歪：到底在幹嘛

日本最美書店「蔦屋書店」 進駐三井台中LaLaport

禮客Outlet周年慶開跑 瞄準「壯世代」商機

MASSIMO GALLERIA首店進駐內湖禮客 精品Outlet價5折起

相關新聞

北中南Outlets夏季打卡點出招！美式氛圍PK可愛巧虎

夏季來臨Outlet Mall紛紛換上吸睛的主題裝置，提前為暑假暖身。SKM Park Outlets高雄草衙「美國嘉年...

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、這次不含星冰樂

星巴克「買一送一」又來了！繼6月12日（一）推出「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」後，星巴克宣布6月19日（...

百達翡麗2023鐘錶藝術大展 演繹鐘錶史與品牌精髓

史上最大規模的藝術錶展

端午招好運！命理師教「開運旺財」6大招 這時去霉運效果最好

端午節民間習俗取「午時水」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，端午節午時是一年中陽氣最旺，更是招好運、去霉運的...

momo購物網「618年中大促」破盤下殺2折起！一日限定「萬份涼夏美食滿額送」

年中最強618電商購物盛典邁入最高潮，尤其解封出遊潮正盛，休閒旅遊、流行服飾／鞋款、美妝保養晉升3大熱購品類。momo購...

懷舊優雅的實驗新趣 米蘭時裝周GUCCI致意經典馬銜鍊

米蘭時裝周期間，GUCCI特地舉辦了名為《Gucci Horsebeat Society》的沉浸式特展，邀請10位國際藝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦