快訊

網傳餵藥案幼童檢驗後頭禿變「河童」 新北衛生局回應了

端午招好運！命理師教「開運旺財」6大招 這時去霉運效果最好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供

端午節民間習俗取「午時水」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，端午節午時是一年中陽氣最旺，更是招好運、去霉運的最佳時刻，可以取「午時水」等5大開運旺財法。

楊登嵙說明，「端午節」午時為上午11時到下午1時，在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

楊登嵙說，今年端午節開運旺財法，第一招為發財水，端午節正午取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣處）。

他指出，第二招為「財帛星」旺財，今年「財帛星」在南方，在房子的九宮格的南方放置「發財水」；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆加「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

第三招為吃粽子旺文昌，粽子摻紅棗的叫棗粽，諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名；第四招為立雞蛋求好運。

他說明，第四招為立雞蛋求好運，端午節午時若能豎起雞蛋，表示會有好運一整年，在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣處）立蛋，若不知道財位，就在客廳中央或辦公桌正中間立蛋即可；開店舖者可在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

他指出，第五名為招桃花，端午節正午噴適量花香的香水在臥室及床上，增加異性緣；第六招為招貴人，端午節正午在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午吃粽子旺文昌。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午可取「午時水」招財開運。圖／楊登嵙提供
命理師楊登嵙說明，端午可取「午時水」招財開運。圖／楊登嵙提供

端午節 雞蛋 業績 粽子 開運 財運

延伸閱讀

4天連假要來了！中市22日端午節改「定時定點」垃圾收運

端午將至 嘉縣偏鄉大湖國小邀社區阿嬤教學童包粽眉角

端午取午時水夯 台中鐵砧山劍井發500個午時水紀念瓶

就是今天！威力彩飆5億獎金 「4生肖財運佳」4招下注拚財富自由

相關新聞

亞洲第一座「東京哈利波特影城」開箱！5大必逛重點

亞洲第一座「東京華納兄弟哈利波特影城」昨於東京華麗揭幕，在全球掀起話題熱潮，且瞬間躍升Klook暑假熱銷體驗產品前3名。...

端午招好運！命理師教「開運旺財」6大招

端午節民間習俗取「午時水」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，端午節午時是一年中陽氣最旺，更是招好運、去霉運的...

momo購物網「618年中大促」破盤下殺2折起！一日限定「萬份涼夏美食滿額送」

年中最強618電商購物盛典邁入最高潮，尤其解封出遊潮正盛，休閒旅遊、流行服飾／鞋款、美妝保養晉升3大熱購品類。momo購...

懷舊優雅的實驗新趣 米蘭時裝周GUCCI致意經典馬銜鍊

米蘭時裝周期間，GUCCI特地舉辦了名為《Gucci Horsebeat Society》的沉浸式特展，邀請10位國際藝...

台北10大平價美食票選出爐 日本旅遊聖經：「這間店」最對日人胃口

日本發行的「地球步方」（地球の歩き方）最新台灣版自助旅遊書，以捷運車站為中心，介紹10樣台北平價美食，必比登餐廳以外，也...

復古風時計 寶璣、格拉蘇蒂原創 重返老派美好

懷舊不總是單純的緬懷，而是因為設計或情感穿越時光的限制，令人心生共鳴、真切感動。寶璣（Breguet）、格拉蘇蒂原創（G...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦