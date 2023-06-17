端午招好運！命理師教「開運旺財」6大招 這時去霉運效果最好

端午節民間習俗取「午時水」，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，端午節午時是一年中陽氣最旺，更是招好運、去霉運的最佳時刻，可以取「午時水」等5大開運旺財法。

楊登嵙說明，「端午節」午時為上午11時到下午1時，在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

楊登嵙說，今年端午節開運旺財法，第一招為發財水，端午節正午取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣處）。

他指出，第二招為「財帛星」旺財，今年「財帛星」在南方，在房子的九宮格的南方放置「發財水」；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆加「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

第三招為吃粽子旺文昌，粽子摻紅棗的叫棗粽，諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名；第四招為立雞蛋求好運。

他說明，第四招為立雞蛋求好運，端午節午時若能豎起雞蛋，表示會有好運一整年，在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣處）立蛋，若不知道財位，就在客廳中央或辦公桌正中間立蛋即可；開店舖者可在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

他指出，第五名為招桃花，端午節正午噴適量花香的香水在臥室及床上，增加異性緣；第六招為招貴人，端午節正午在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

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