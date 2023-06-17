懷舊優雅的實驗新趣 米蘭時裝周GUCCI致意經典馬銜鍊

米蘭時裝周期間，GUCCI特地舉辦了名為《Gucci Horsebeat Society》的沉浸式特展，邀請10位國際藝術家以傢俱設計、光雕、平面攝影等多元形式，向由創辦人Aldo Gucci先生設計的馬銜鍊樂福鞋致意，並帶來品牌2024的20套男裝發表，展現多層次、輕快、兼容街頭與時尚的活力能量。

緣起於馬術領域的「馬銜鍊」在1953年為Aldo Gucci先生巧手改造，將韁繩上的金屬夾鏈縮小成為極具裝飾意味的金屬元件，並改造於鞋面上。鞋款先在1960年代為當代偶像如柯波拉（Francis Ford Coppola）、亞蘭德倫（Alain Delon）所造型使用，1977年並為Jodie Foster所拍攝的滑板女孩引起另一波風潮，此後的1980、1990、以致2010時結合羊毛內襯搭配Princetown拖鞋，持續歷久不衰。

而《Gucci Horsebeat Society》特展因此從多元形式將「馬銜鍊」此一元素致意，將之巧妙活用在10個不同空間當中；像是結合馬銜鍊的傢俱設計出自俄羅斯建築師兼多媒體藝術家Harry Nuriev，「餐廳」場域中桌腳變人腳的超現實餐桌則來自美國雕塑家Pitterpatter所打造，另外擬人化、充滿奇趣的動物肖像牆面則由加拿大數位藝術家Blatant Space創作，令人不禁莞爾。整體特展是由米蘭知名創意人Alessio Ascari負責規劃，同時展覽中再結合西班牙藝術家兼編舞家Candela Capitán的持續演出。

回看本季GUCCI所發表的2024春夏男裝，更能感受到品牌持續混合街頭與時尚的巧妙創意，例如將夏威夷襯衫與寬大的百慕達短褲型塑為懷舊風格但現代感的保齡球套裝，而逼人快睜不開眼的長袖襯衫與長褲，則是結合馬銜鍊圖騰以編織的GG紗圈，營造出猶如1970年代Disco風格的華麗閃耀，讓舞棍阿北也回春。