日本旅遊聖經推薦這10種台北平價美食

日本發行的「地球步方」（地球の歩き方）最新台灣版自助旅遊書，以捷運車站為中心，介紹10樣台北平價美食，必比登餐廳以外，也有連鎖的燒肉、鐵板燒店。

1.雙月食品：價格合理，是日本人喜愛的口味，辣味不失美味，優雅而舒心。擺盤也很美。

2.福州世祖胡椒餅：台灣絕品療癒食物。現場製作窯烤，排隊不無聊。胡椒餅的香味勾起你的食欲。

3.果然匯：壽司、天婦羅、湯與沙拉，種類豐富且悉心製作。更不能錯過芋泥烤麩壽司等壽司捲。

4.宜品福州乾拌麵：麵條為當日店內製作，桌面有附照片的菜單，外國人點餐方便。若有點湯或小菜，乾拌麵叫小碗就好，務必嘗嘗紅油炒手與丸子湯。吃幾次都滿足。

5.My 灶：比家庭料理再高一檔次的料理，適合與特別的人在此共餐。台灣有許多使用土雞的知名餐廳，當中一定要來My灶吃白切雞。魯肉飯沒有八角的強烈味道。

6.茗京萃：日本使用漢方的咖啡廳或餐廳愈來愈多，常用中藥的台灣當然也有很棒的店。.茗京萃除漢方養生茶飲，還提供藥膳湯麵等非常特別。

7.滷肉飯店：南京復興站附近，店面有設計感與簡約摩登風的氛圍。這裡的魯肉飯顛覆大眾食堂菜色的印象。魯肉飯搭配菜與四季春茶飲品的套餐，可以沒負擔地嘗到台灣傳統料理。

8.老乾杯：老板是日本人，老乾杯的燒肉口味與店內氣氛都對日本人的胃口，最推的是和牛握壽司搭配台灣產烏魚子。

9.hot7：王品集團旗下鐵板料理，這裡可以嘗試日本人沒有常吃的鴨肉。