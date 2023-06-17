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復古風時計 寶璣、格拉蘇蒂原創 重返老派美好

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶璣推出新款Typoe XX計時碼表2057與2067，兩只表款都具備飛返計時碼表功能，並隨附小牛皮表帶與替換的Nato織物表帶各一條。圖／寶璣提供
寶璣推出新款Typoe XX計時碼表2057與2067，兩只表款都具備飛返計時碼表功能，並隨附小牛皮表帶與替換的Nato織物表帶各一條。圖／寶璣提供

懷舊不總是單純的緬懷，而是因為設計或情感穿越時光的限制，令人心生共鳴、真切感動。寶璣（Breguet）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）與亨利慕時（H.Moser & Cie）不約而同推出復古風格腕表，透過線條、風格，展現雋永但老派的經典之美。

Type XX腕表最早是寶璣在1950年代為法國空軍所打造，兼具清楚辨讀的面盤設計元素。2023年品牌推出全新Typoe XX計時碼表2057與2067；前者為軍用款，原型是1955至1959曾交付法國空軍的1,100只腕表，表款不僅具有加大的啄木鳥風格表冠，兩個次表盤的指針形狀也略有不同，讓表款在低光源情況下也能辨識差異；2067則以1950、1960的民用款Type XX為原型，並搭配728型自動上鍊計時碼表機芯，與2057一樣，具備飛返計時碼表功能，同時兩者皆具有小牛皮表帶與替換的Nato織物表帶、風格隨選。

此外格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）則以Sixties Small Second腕表帶人重返創意十足的1960年代，特殊的阿拉伯數字字體與弧形的藍寶石水晶表面都是當代風格少見，六點鐘方向的小秒針盤再以同心紋修飾、也讓人聯想到黑膠唱片上的刻曹、相當復古，機芯動力來源則為Calibre 39-60自動上鍊機芯，並具備擺輪三臂擺輪與anachron游絲。

源自瑞士德語區的亨利慕時（H. Moser & Cie.）則有一只1970年代流線跑車輪廓為靈感的Streamliner疾速者自動飛返計時碼表2.0版，其分鐘與秒鐘具有飛返計時功能的簡約風格，但HMC 907機芯則以多達434個零件組成，具備雙發條盒與導柱輪結構。12點鐘方向並有隱藏式的H.Moser & Cie草寫品牌簽名，低調於無形。

弧面的藍寶石水晶玻璃鏡面與特別的阿拉伯數字，讓表款散發鮮明的1960年代風格。圖／格拉蘇蒂原創提供
弧面的藍寶石水晶玻璃鏡面與特別的阿拉伯數字，讓表款散發鮮明的1960年代風格。圖／格拉蘇蒂原創提供
雙圈、加長線條的分鐘刻度，滿足Streamliner疾速者自動飛返計時碼表2.0版在計時碼表運作時，可清楚、精確地讀取時間。圖／亨利慕時提供
雙圈、加長線條的分鐘刻度，滿足Streamliner疾速者自動飛返計時碼表2.0版在計時碼表運作時，可清楚、精確地讀取時間。圖／亨利慕時提供
Streamliner疾速者自動飛返計時碼表2.0版，精鋼、電光藍煙燻面盤、42.3毫米、時間顯示、飛返計時碼表功能，162萬元。圖／亨利慕時提供
Streamliner疾速者自動飛返計時碼表2.0版，精鋼、電光藍煙燻面盤、42.3毫米、時間顯示、飛返計時碼表功能，162萬元。圖／亨利慕時提供
Sixties Small Second六零年代小秒針腕表，玫瑰金、42毫米、時間與小秒針顯示、Calibre 39-60自動上鍊計時碼表機芯，54萬元。圖／格拉蘇蒂原創提供
Sixties Small Second六零年代小秒針腕表，玫瑰金、42毫米、時間與小秒針顯示、Calibre 39-60自動上鍊計時碼表機芯，54萬元。圖／格拉蘇蒂原創提供
舊款的Type XX計時碼表，是寶璣與法國空軍的骨董級驕傲，也成為今日新一代時計的靈感楷模。圖／寶璣提供
舊款的Type XX計時碼表，是寶璣與法國空軍的骨董級驕傲，也成為今日新一代時計的靈感楷模。圖／寶璣提供

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