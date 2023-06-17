復古風時計 寶璣、格拉蘇蒂原創 重返老派美好

懷舊不總是單純的緬懷，而是因為設計或情感穿越時光的限制，令人心生共鳴、真切感動。寶璣（Breguet）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）與亨利慕時（H.Moser & Cie）不約而同推出復古風格腕表，透過線條、風格，展現雋永但老派的經典之美。

Type XX腕表最早是寶璣在1950年代為法國空軍所打造，兼具清楚辨讀的面盤設計元素。2023年品牌推出全新Typoe XX計時碼表2057與2067；前者為軍用款，原型是1955至1959曾交付法國空軍的1,100只腕表，表款不僅具有加大的啄木鳥風格表冠，兩個次表盤的指針形狀也略有不同，讓表款在低光源情況下也能辨識差異；2067則以1950、1960的民用款Type XX為原型，並搭配728型自動上鍊計時碼表機芯，與2057一樣，具備飛返計時碼表功能，同時兩者皆具有小牛皮表帶與替換的Nato織物表帶、風格隨選。

此外格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）則以Sixties Small Second腕表帶人重返創意十足的1960年代，特殊的阿拉伯數字字體與弧形的藍寶石水晶表面都是當代風格少見，六點鐘方向的小秒針盤再以同心紋修飾、也讓人聯想到黑膠唱片上的刻曹、相當復古，機芯動力來源則為Calibre 39-60自動上鍊機芯，並具備擺輪三臂擺輪與anachron游絲。