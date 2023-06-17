寶格麗參與巴黎VivaTech展 致意地中海奇幻生命力
科技與時尚相輔相成，常能帶來令人驚豔的全新結合。寶格麗（BVLGARI）正於巴黎參加第七屆的VivaTech展會，透過參與LVMH展館內的寶格麗專區與兩大主題，重新展現當代與傳統、工藝與美學的交織新創可能。
Crafting Magnificence展區探索屬於地中海的生命力與無窮能量，此處也正是寶格麗頂級珠寶源源不絕的靈感所在。義大利藝術家Giuseppe Lo Schiavo的數位藝術作品巧妙將建築、花園、海潮、石雕結合為影像裝置，同時穿戴式裝置更將記錄下參觀者的腦波、動作、心緒與感受，打造出個人的專屬數位藝術，進而催生為一段別開生面的共創時刻。
第二展區的Scentsorial則是香氛領域首創：透過實際以感官認識BVLGARI LE GEMME Tygar香氛的過程，穿戴式裝置同樣記錄下參與者的大腦心緒變化、感知與反應，最終數據將結合科技，轉化為可下載的獨特收藏品，不僅接觸到香水的核心情感，也透過科技輔助，留下具有創造力且持久的記憶。
展覽為期間限定，並將持續至歐洲時間6月17日為止。
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