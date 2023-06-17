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最新迪士尼授權系列！福樂X桂格 再抽東京機票、電火鍋

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福樂、桂格攜手共推迪士尼系列早餐組合。圖／福樂提供
福樂、桂格攜手共推迪士尼系列早餐組合。圖／福樂提供

福樂推出首支迪士尼限定款保久乳，熱銷的高鈣及可可口味、即日起以米奇米妮設計新登場，讓早餐時光瞬間可愛加分。此外，福樂與桂格聯手推出迪士尼系列早餐組合，四款「桂格穀穀樂」迪士尼系列早餐穀片，滿滿的迪士尼系列角色設計，讓早餐時光樂趣無窮。

福樂、桂格雙品牌聯手限時推出迪士尼系列優惠，還有機會帶走東京迪士尼機票及限量米奇造型陶瓷電火鍋，限量贈品送完為止。

「福樂保久乳」經典熱銷款，包括最受孩子及爸媽歡迎的特濃高鈣牛乳、特濃可可歐蕾，即日起都換上超萌米奇米妮可愛設計；「桂格穀穀樂」四種口味也換上八種迪士尼角色設計可愛新包裝，迪士尼限定包裝背面還藏有角色設計小卡，好吃又好玩。

限定款迪士尼系列「福樂保久乳」及「桂格穀穀樂」，即起在全聯、家樂福、大潤發、愛買、momo購物網及佳格健康GO開賣。即起至7/6，到全聯購買福樂全系列商品，加購「桂格榖榖樂」任一件再省10元；家樂福、大潤發、愛買則有福樂全系列商品消費滿額送限量品牌購物袋活動；大潤發通路再加碼抽東京迪士尼機票。

6/30前，momo購物網獨家消費福樂、桂格指定商品消費滿339元，可抽限量米奇造型陶瓷電火鍋。

迪士尼 購物網

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