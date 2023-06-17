身分證號有0、3、5享「買一送一」！林三茶研所周年慶

桃園在地起家的「林三茶研所」，號稱是「茶的研究生」，目前全台有6家門市。為慶祝成立5周年，6/17~6/18下午2點至晚上7點，凡身份證字號有「0」、「3」、「5」任何一個數字者，即可享招牌飲品買一送一優惠，每人每天限購1組(2杯)。招牌飲品限量發售，售完為止。

「林三茶研所」以研究生的精神來研究茶品，並對烹煮茶品風味的基底，水量和溫度做上百次研究，堅持選擇使用上等好原料，並且不使用調味粉及濃縮果汁，此次活動特別推出7款招牌暢銷飲品，包括松柏嶺四季青、烈日火山紅茶、橙心橙意水果茶、雙料奶茶、林三冬瓜茶、原汁原味泰奶加小芋圓、黃金烏龍奶蓋。

另也推薦夏季限定商品，採用當季愛文芒果，搭配招牌滑順奶蓋、並以自製烏龍茶凍及芒果丁鋪底的「芝芝芒芒」，以及當季愛文芒果加上禾香鮮奶及煉乳打成冰砂，再鋪上芒果丁的「芒芒雪泥」。每日限量版的則有「滿杯水果茶」，以四款新鮮水果搭配，960CC容量的方型杯，喝完飲料後還可以吃新鮮水果補充維他命C。