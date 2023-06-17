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亞洲第一座「東京哈利波特影城」開箱！5大必逛重點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
前往能找到霍格華茲所需一切的斜角巷，展開一場驚奇的探險。圖／Klook提供
前往能找到霍格華茲所需一切的斜角巷，展開一場驚奇的探險。圖／Klook提供

亞洲第一座「東京華納兄弟哈利波特影城」昨於東京華麗揭幕，在全球掀起話題熱潮，且瞬間躍升Klook暑假熱銷體驗產品前3名。Klook隨即表示，即日起正式加碼開售「純門票」方案。以下為開箱實拍，統整5大必逛重點。

重點1、必朝聖3大經典場景：霍格華茲特快車、霍格華茲餐廳、斜角巷

逛完整個東京華納兄弟哈利波特影城大概需要4個小時，最經典的電影場景絕對要優先拍好拍滿。影迷不但能跳上哈利第一次遇見榮恩的霍格華茲特快車，與可以穿越牆壁抵達的9又3/4月台留下紀念，還可前往能找到霍格華茲所需一切的斜角巷，展開一場驚奇的探險。

不僅如此，當影迷打開大門進入霍格華茲餐廳時，四個學院的蛇、獾、獅子和老鷹形狀的火炬將印入眼簾，絕對會讓影迷們大呼滿足，電影中的場景也彷彿活現在眼前！

重點2、東京獨有3大體驗：魁地奇比賽、霍格華茲肖像、The Great Wizarding Express

來到東京華納兄弟哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過，像是能受邀觀看霍格華茲激烈的魁地奇比賽，為葛萊分多或史萊哲林加油，或來到霍格華茲大廳，化身為移動的肖像之一；還可以看到出現在電影《怪獸與鄧不利多的秘密》中的The Great Wizarding Express，火車的藝術風格設計與電影1930年代的背景相匹配，更能在車廂內親眼看到電影中使用的精緻服裝。

重點3、乘上飛天掃帚，留下令人羨慕的紀念照

哈利騎著飛天掃帚，繞著球場疾速飛行捕捉金探子的畫面，身為波特迷一定知道；東京華納兄弟哈利波特影城也特別採用電影中常見的綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡周圍翱翔，捕捉金探子贏得比賽的同時，也能穿越魔法世界的鏡頭，留下令人羨慕的紀念照。

重點4、全世界最大的哈利波特商店

東京華納兄弟哈利波特影城擁有全球最大的哈利波特商店，販售高達7,000多個周邊商品，許多更只在日本獨家販賣。而商品的靈感來自斜角巷的蜂蜜公爵糖果店、奥利凡德魔杖商店等，從各式服裝飾品、糖果、玩偶到魔法杖一應俱全，最獨特的魔法世界紀念品通通都能帶回家。

重點5、造訪4大魔法主題餐廳，暢飲超夯奶油啤酒

東京華納兄弟哈利波特影城擁有4大特色主題餐廳，讓影迷們在冒險的同時也能盡情享受美食的樂趣，無論是以哈利在火車上打開巧克力蛙為靈感的巧克力蛙咖啡廳，或是魔法世界為主題的英式下午茶咖啡廳，以及充滿英式風味餐點的影城食堂，都別具特色。

最令人眼睛一亮的，莫過於可以在露天陽台享用電影中最經典的奶油啤酒，讓旅客想像自己身處在哈利波特的奇幻世界中，透過美食喚起一幕幕對電影的美好記憶！

進入霍格華茲餐廳時，電影中的場景彷彿活現在眼前。圖／Klook提供
進入霍格華茲餐廳時，電影中的場景彷彿活現在眼前。圖／Klook提供
最令人眼睛一亮的，莫過於可以在露天陽台享用電影中最經典的奶油啤酒。圖／Klook提供
最令人眼睛一亮的，莫過於可以在露天陽台享用電影中最經典的奶油啤酒。圖／Klook提供
影城特別採用電影中常見的綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡周圍翱翔。圖／Klook提供
影城特別採用電影中常見的綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡周圍翱翔。圖／Klook提供
來到東京華納兄弟哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過。圖／Klook提供
來到東京華納兄弟哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過。圖／Klook提供

東京 電影 哈利波特

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