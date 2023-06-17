端午連假4天買一送一！黑浮、奎克兩連鎖咖啡祭優惠

端午連假即將登場，黑浮、奎克兩大連鎖咖啡品牌同祭優惠，推出限時4天買一送一。

黑浮咖啡2023年度新菜也於近期登場，今年度打造「RÊVE義法星光餐桌」，轉譯歐洲各地百年經典之味，食材與風味全面升級，同時於6月22日至6月25日推出「義式咖啡／手沖咖啡全系列外帶買一送一」。

黑浮除了多款新菜上市，同時獨家為竹北中區的饕客們，打造人氣餐點「爐烤紐西蘭帶骨小牛肋眼」，嚴選來自純淨無染的紐西蘭草飼頂級小牛肋眼，瑰麗的油花灑上黃金比例椒鹽，爐烤至五分熟外酥內嫩，肉汁緊鎖於粉色誘人的紋理中。另提供的全天候早午餐中，此次重現以色列的傳統早午餐「夏卡蘇卡燉烤莫扎瑞拉蔬菜鐵鍋」，以新鮮蕃茄與黃甜椒搭配獨門香料燉煮，鋪滿義大利莫扎瑞拉球慢火輕炙，拔絲濃郁營養滿分。

端午連假即將到來，黑浮咖啡同步祭出限時4天的「咖啡全系列買一送一」。6月22日至6月25日至「黑浮國際餐飲APP」領取優惠票券，即享外帶「義式咖啡／手沖咖啡買一送一」（最高價值220元）。