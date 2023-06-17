以香氣定義女性的優雅 寶格麗ALLEGRA系列推出新香水

香水賦予女性另外一種優雅的靈魂，每一位女性在挑選香水時，都會依據自己的喜好不同，挑選不同的調性香氣，來襯出自己的獨有個性。頂級香氛品牌BVLGARI ALLEGRA系列推出全新力作「Ma'magnifica吾自非凡淡香精」和「Magnifying Sandalwood檀木精醇香水」，將義大利式的風情，綻放出女性無懼的魅力與自信。

藉由香氣定義女性的優雅，搭配著堆疊使用精醇香水，BVLGARI ALLEGRA悅享盛典系列推出全新「Ma'magnifica吾自非凡淡香精」，以義大利摩登媽媽為啟發，憑藉著優雅的玫瑰與檀香，來讚頌母親及女性，傳遞出現代女信的自我，在社會中的多重角色間切換。即便在這社會上，游刃有餘的平衡之美，並藉由BVLGARI ALLEGRA系列的頂級奢華，展現自我精神意象。