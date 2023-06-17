門票僅5元！端午嗨玩義大世界 快對身分證0、5碼優惠多

號稱亞洲唯一希臘主題樂園的義大遊樂世界端午4天連假祭出限時超狂銅板價，凡身分證字號有0或5即可享門票優惠，中1碼550元、3碼350元、5碼最低只要5元，此外，平、假日各有不等超殺優惠，等著「天選之人」嗨玩一整天。

義大遊樂世界暑期推出「義大盛夏浪潮」活動，夏至6月21日起，白天就有媲美迪士尼的重頭戲「援救卡拉蒂」水戰遊行，以最美希臘水神卡拉蒂故事發想，看牧羊人埃西斯與勇者大義如何從獨眼巨人手中救回女神，恢復乾涸大地生機。

業者指出，園區也販售內含水槍、帽子、雨衣的「義漾水戰」超值包，讓遊客能和喜歡的角色一起互動奮戰，而夜間還有「神祇試煉」火山秀則以大力士海克力斯故事，搭配樂園火山燈光秀為背景，帶來震撼劇場聲光享受，呈現他如何踏上天神之路通過重重考驗，成為充滿勇氣與智慧神祇的故事。

如果遊客身分證沒有0或5，也不用難過，業者指出，6月底前平日來義大遊樂世界消費，只要身分證有6者，皆有優惠價699元，再加碼送100元義大Outlet美食抵用券，假日身分證開頭為E、D、A者則有599元優惠。

為讓學生遊客暑假隨時能來義大玩瘋一「夏」，7月起至9月2日止，學生憑證購票可享挑戰價599元，只要7月搭乘「極限挑戰」可獲勇者證明，於指定臉書貼文打卡，還可再抽價值近2萬元的高雄萬豪酒店住宿券兩張。