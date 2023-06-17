高捷拚國際觀光 攜手日本旅行社販售「高雄好玩卡」
高雄捷運公司2015年起與高市府觀光局合作發行「高雄好玩卡」，讓旅客可以搭乘大眾運輸暢遊高雄各大景點，上市後廣受好評。高捷公司拓展國際旅客，攜手日本大型旅行社「日本旅行株式會社Nippon Travel Agency（簡稱NTA）」在日本代理發售高雄好玩卡，於16日晚間進行簽約儀式。
簽約儀式由高捷公司董事長楊岳崑、NTA旅行社董事秋山秀之代表簽約，高雄市府觀光局長高閔琳現場見證，是「高雄好玩卡」發行至今，首次交由境外旅行社代理販售。
高閔琳說， NTA旅行社是日本歷史悠久的旅行企業，曾於2018年獲得日本旅遊業界顧客滿意度第一名，這次合作發行的「高雄好玩卡」，可以搭乘捷運、輕軌、渡輪等交通工具暢遊高雄，也可出入高雄各大觀光風景區，非常適合外國與自由行旅客，這次合作希望能促成台日旅遊熱潮，已經準備好要迎接日本旅客到來。
代表NTA簽約的董事秋山秀之表示，擁有「高雄好玩卡」就能暢遊高雄，到訪高雄幾次對街道、城市風景，尤其港灣景致讓人印象深刻，期待這次合作，能把高雄這樣的好地方，介紹給日本朋友認識。
楊岳崑透露，NTA在日本擁有4000多個據點，線上線下通路都很豐富，透過這樣合作關係，預計能為高雄交通運輸與觀光都能起到加分作用，強調這次簽約只是開始，可以期待後續與NTA有更多方面合作。
另外，高捷公司近期更與日本京阪集團共同行銷，即日起可以在美麗島站看到日本京阪地區特色景點；在日本京阪電鐵的各重要車站，也可以看到由高捷蜜柑站長為高雄觀光宣傳，期待能吸引更多日本旅客，前來搭乘捷運探索高雄。
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